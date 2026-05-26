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Resumen

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Aunque de cara a la segunda vuelta electoral, el candidato de Juntos por el Perú (JP), Roberto Sánchez, ha intentado en más de una oportunidad marcar distancia de su aliado el cabecilla etnocacerista Antauro Humala, siguen evidenciandose hechos que revelan su cercanía con el condenado por el Andahuaylazo.

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