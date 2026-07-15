Redactor: Rodrigo Salazar

Verificaciones realizadas por Breiner Oquendo, Janet Arias, Juan Piero Solís, Paola Ferrer y Valeria Coca.

La mayoría de diagnósticos y conceptos sobre los problemas de la minería en los planes de gobierno de los partidos que integrarán el próximo Congreso parte de premisas falsas o de ideas que no se ajustan del todo a la realidad del sector.

Esto quiere decir que Fuerza Popular, Juntos por el Perú, Renovación Popular, Ahora Nación, Partido del Buen Gobierno y Partido Cívico Obras, los próximos responsables de legislar en materia de regulación, inversión, informalidad e ilegalidad del principal motor de la economía del país, la minería, parten del desconocimiento.

En la siguiente investigación, PerúCheck somete a verificación todos y cada uno de los diagnósticos verificables* sobre minería de los planes de gobierno de los seis partidos que entrarán al Congreso el 28 de julio.

Desconocer principios básicos sobre la minería puede llevar no sólo a una legislación ineficaz, sino a desaprovechar un potencial de crecimiento que puede devenir en progreso social. Una mala comprensión del sector también puede terminar favoreciendo la expansión de la minería ilegal, uno de los principales flagelos del Perú y una de las causas de la violencia más sangrienta en el país.

Más que información errada en sus planes de gobierno, los partidos Renovación Popular y Partido Cívico Obras carecen de diagnósticos en sus secciones de minería. Figuran en ellas, más bien, deseos y buenas voluntades que, para un medio de factchecking como este, resultan inverificables. A juzgar por sus planes de gobierno, dos de los seis partidos que compondrán el Parlamento no tienen nociones mínimas del sector económico más importante del país. Por este motivo, no han sido considerados en este análisis.

Sólo una tercera parte de los diagnósticos de los partidos es acertada; es decir, se condice con la realidad que reflejan fuentes de información de alta credibilidad.

*Los diagnósticos verificables son aquellos que están compuestos por cifras, datos, aseveraciones y conclusiones y que pueden ser contrastados con información rigurosa, como estudios, informes y cifras tanto oficiales como de organizaciones de investigación del sector minero. En ningún caso se verificaron opiniones, predicciones ni propuestas, como establece la metodología de este medio de comunicación.

Fuerza Popular

De los diez diagnósticos de asuntos mineros en el plan de gobierno de segunda vuelta de Fuerza Popular, la mitad son falsos. Es decir, el partido de gobierno –que entre muchas de sus responsabilidades deberá promover la inversión minera y contrarrestar la ilegal– tiene nociones mayoritariamente incorrectas sobre la problemática de la minería en el Perú. Otras cuatro evaluaciones son consistentes con fuentes y datos corroborados.

En comparación a Juntos por el Perú, partido con similar cantidad de valoraciones en minería, Fuerza Popular tiene más diagnósticos falsos y la misma cantidad de acertados. Es también el partido con más diagnósticos falsos del Parlamento y, con Juntos con el Perú, el que más aciertos tiene.

“En regiones como Madre de Dios, que produce entre el 10% y 20% del oro del país, la minería ilegal alcanza hasta el 90% de las operaciones”.

FALSO. La participación acumulada de Madre de Dios en la producción nacional de oro es de 1.3% (periodo enero-abril), de acuerdo con el Boletín Estadístico Minero del Ministerio de Energía y Minas de abril de 2026. Asimismo, respecto al volumen de extracción, la cifra del 90% incurre en un error técnico al mezclar dos términos legales distintos: según estudios de estimación del Proyecto Prevenir de USAID , ese 90% corresponde a la suma de las actividades mineras ilegales e informales juntas en la región, y no exclusivamente a la ilegalidad criminal.

Fuente: Boletín Estadístico Minero 2026

“Estudios señalan que la presión tributaria efectiva sobre las utilidades mineras alcanza alrededor del 47%, nivel significativamente superior a Canadá, Australia o Chile”.

IMPRECISO. La fuente es un estudio hecho por el IPE para el Semanario Minas y Petróleo de la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo. En este caso, es acertada la afirmación, pues la fuente señala que Canadá aplica 35,5%, Australia 41,3%, y Chile 40,70%. El Perú, en cambio 47,07%. Sin embargo, los datos del plan de gobierno no toman en cuenta el informe del FMI ‘ Propuestas para la reforma tributaria de 2022: régimen fiscal del sector minero, ganancias de capital e IGV a los servicios digitales ’, que señala que aplicando la Tasa Impositiva Efectiva Promedio (TEIP), que calcula tanto montos pagados a presente y futuro y usa como referencia una mina de cobre, en realidad, proyectos mineros de Canadá en British Columbia (60.2%) y Québec (63.8%) imponen mayor porcentaje de impuestos a las utilidades que en Perú (56.6%).

“La pequeña minería representó aproximadamente el 15.3% de la producción nacional de oro en el año 2023”.

CIERTO. La producción nacional de oro alcanzó 99.9 millones de gramos finos durante el 2023, de los cuales los pequeños productores mineros aportaron 15.3 millones, lo que equivale al 15,3 % de la producción nacional de oro.

PERÚCHECK Fuente: Minem

“Según el Fraser Institute (2025), en su Annual Survey of Mining Companies 2024, Perú se ubicó en el puesto 40 de 84 jurisdicciones en “atractivo para la inversión minera””.

CIERTO. En la Annuel Survey of Mining Companies 2024 , cuyos resultados se publicaron en 2025, el Perú logró un repunte en el Índice de Atractivo para la Inversión: el puesto 40 a nivel global. Sin embargo, el informe clasifica un total de 82 jurisdicciones mineras en todo el mundo, no 84 como erróneamente se afirma en el plan de gobierno

“Se estima que un proyecto minero en el Perú tarda entre 7 y 10 años en concretarse desde su exploración hasta operación comercial”.

FALSO. En el Perú los proyectos mineros tardan 40 años, en promedio, entre la exploración y el inicio de producción, según un estudio elaborado por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú y presentado por el Instituto Peruano de Economía (IPE) en setiembre del 2025 . En el caso del cobre, el promedio alcanza los 62 años.

No obstante, un artículo de la revista Rumbo Minero investigó nueve minas y halló que el promedio para ponerlas en producción una es de hasta 22.5 años. En una entrevista con Rumbo Minero , el presidente del directorio de Compañía de Minas Buenaventura, Roque Benavides, precisó que los primeros trabajos en Antamina se remontan a 1950, mientras que la operación inició en 2001, más de medio siglo después. La tecnología minera en aquellos años, sin embargo, era menos desarrollada, y el Perú transitaba por gobiernos dictatoriales.

“Respecto a la pequeña minería y minería artesanal, el Estado no ha sido lo suficientemente diligente para lograr su óptima formalidad”.

CIERTO. La formalización de la pequeña minería y minería artesanal continúa siendo limitada. Según el Anuario Minero 2023 del Ministerio de Energía y Minas, al cierre de ese año existían 11,554 mineros formalizados de manera acumulada mediante la Ventanilla Única de Formalización Minera. De ellos, 2,032 eran titulares de actividad minera, mientras que 9,522 correspondían a socios, accionistas, operadores mineros y beneficiarios. Considerando que el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) registraba más de 87,000 inscritos, el avance del proceso de formalización seguía siendo reducido.

“Nuestro país tiene un potencial minero restante de 547 mil millones de dólares al 2050”.

CIERTO. Si bien son estimaciones, las ha dado una institución oficial, el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico en su documento de 2018 ‘ Estimación del potencial minero metálico del Perú y su contribución económica al Estado, acumulado al 2050 ’. Allí se señala que el potencial peruano es de US$547,000 millones al 2050 en el escenario más conservador. La proyección media es de US$758,000 millones.

“En 2022 se registraron 16 víctimas mortales en mineras formales”.

FALSO. Ese año se registraron en total 34 accidentes mortales que cobraron la vida de 39 trabajadores fallecidos en el sector minero, según los datos estadísticos oficiales de la Dirección General de Minería del MINEM y Osinergmin para el 2022.

“Según el Plan Nacional de Infraestructura Sostenible para la Competitividad 2022-2025 (MEF, 2022), más del 70% de los proyectos mineros en la cartera se encuentran en zonas altoandinas que carecen de vías pavimentadas con enlace directo a los corredores logísticos, lo que eleva los costos de transporte”.

FALSO. El documento citado no hace mención al supuesto 70% ni hace separación alguna de proyectos mineros por región. Estos datos tampoco son mencionados como tales en el Boletín Estadístico Minero de Diciembre de 2023 del Ministerio de Energía y Minas ni en algún otro.

“La infraestructura energética presenta desafíos. La falta de líneas de transmisión modernas en regiones como Apurímac o Cajamarca impide el desarrollo de operaciones eficientes y sustentables. [a partir de acá] Sin una infraestructura de soporte, los costos logísticos se incrementan en hasta un 40% más que el promedio regional (SNMPE, 2023)”.

FALSO. La atribución es falsa. El documento citado de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) no hace dicha afirmación. PerúCheck no halló ninguna otra fuente que señale que los costos se incrementan hasta en un 40% por falta de infraestructura de soporte. El dato más cercano que se halló es de CEPAL , que señala que los costos logísticos representan 34% del valor del producto minero en Perú, y que esa proporción equivale a 10 puntos porcentuales por encima del promedio de América Latina.

Juntos por el Perú

Más de la mitad de los diagnósticos mineros de Juntos por el Perú parten de conceptualizaciones que no se condicen estrictamente con la realidad, entre falsas e imprecisas. Más de una tercera parte son correctas.

Junto con Fuerza Popular, es el partido con más aciertos, pero proporcionalmente tiene menos diagnósticos incorrectos.

“Entre la informalidad y la ilegalidad se mueven cerca de 12,000 mil millones de soles anuales y el Estado deja de recaudar aproximadamente 7,800 millones”

Informalidad e ilegalidad: FALSO. Si bien los conceptos de “informalidad” e “ilegalidad” asociados a la minería en general pueden ser amplios y limitar su verificación, se puede determinar que la cifra es falsa tomando como único ejemplo el oro ilegal. El año pasado, la minería ilegal de oro cerró con un valor comercial de US$11,500 millones o S/40,945 millones al tipo de cambio actual, según un informe reciente del Instituto Peruano de Economía (IPE) . Es decir, una cifra que triplica lo diagnosticado por el partido sólo considerando el oro ilegal.

Recaudación fiscal: CIERTO. La pérdida en recaudación fiscal real derivada de este nuevo volumen de contrabando en la minería ilegal diagnosticada por Juntos por el Perú acierta en la cifra de S/7,800 millones estimada por el Ministerio de Energía y Minas .

“De los 84 mil inscritos originalmente solo el 2.4% logró, en 14 años, culminar el proceso de formalización”

CIERTO. De los más de 84,000 mineros que se inscribieron originalmente en el padrón nacional del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), apenas algo más de 2,100 de ellos –o 2.4% de ellos– consiguieron culminar con éxito los requisitos institucionales y comerciales para formalizarse. Más de 68,888 registros figuran en calidad de “suspendidos”, según el alto comisionado para el Combate de la Minería Ilegal de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

“El país no tiene control sobre los minerales y tierras raras esenciales para la alta tecnología y de alto valor estratégico mundial que salen asociados a los minerales que se exportan”.

IMPRECISO. El Estado peruano presenta severas limitaciones regulatorias y de fiscalización sobre las sustancias secundarias, de acuerdo con investigaciones especializadas del sector, como el estudio de la organización CooperAcción titulado ‘ Los nuevos minerales estratégicos que salen sin dejar huella ’. Actualmente las autoridades sólo realizan un seguimiento formal a aproximadamente el 35% de los elementos químicos que componen los concentrados polimetálicos (cobre, zinc y plomo) que se envían al extranjero. Los minerales críticos y las tierras raras salen del país como parte de las impurezas o componentes secundarios no pagables dentro de dichos concentrados genéricos, sin que la Sunat o el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico posean un registro analítico y comercial exhaustivo de su volumen real ni un mecanismo para gravar su salida.

“Aunque el Perú es uno de los mayores productores de cobre del mundo, no figuramos en el ranking de países productores de cobre refinado”.

CIERTO. Si bien el Perú se consolida sólidamente como el segundo productor mundial de cobre a nivel de extracción minera (concentrados), su capacidad de refinación es limitada en comparación. Más del 80% del cobre peruano se exporta como concentrado, es decir, materia prima sin refinar, según datos del Grupo Internacional de Estudios del Cobre (ICSG) del Servicio Geológico de los Estados Unidos . El ranking global de producción de cobre refinado está dominado ampliamente por países como China, que concentra más del 40% de la refinación mundial, seguido por Chile, Japón y Estados Unidos. Del total de cobre producido el año pasado, en el Perú se refinó el 12.6%, en Chile el 36.6% y en China se refinó más de lo que se produjo.

“Minería, agricultura y energía representan cerca del 85% de las exportaciones totales del país”.

IMPRECISO. [Juntos por el Perú y Ahora Nación comparten este diagnóstico en sus planes de gobierno] El año pasado la minería representó el 64.55% de las exportaciones FOB. La agricultura, el 2.27%; la energía, el 3.69%. Los tres sectores económicos juntos representaron el 70.51 % de las exportaciones, según datos de exportación definitiva por sector económico de la Sunat. Hacia abril de este año, la minería representó un 74.25% de las exportaciones FOB, mientras que el sector agrícola y de energía lograron un 0.39% y 3.13%, respectivamente, según el informe técnico denominado ‘Evolución de las Exportaciones e Importaciones’ del INEI. Los tres sectores representan el 77.77% del total de las exportaciones FOB.

Por otro lado, según el BCR, la exportación de minería, de agricultura y de energía no superan el 70%.

“La minería representa el 9% del PBI Nacional (PBI Minero Metálico), el 66%+ de las exportaciones totales del Perú, 280,674 empleos directos formales (Dic 2025)”.

Minería en PBI: IMPRECISO. El subsector minero metálico representó el 9% del PBI total del país, equivalente a un valor de S/52,556 millones, de acuerdo al Anuario Minero 2024 del Ministerio de Energía y Minas.

No obstante, según el Boletín Estadístico Minero Enero 2026 , el PBI minero metálico registró en diciembre de 2025 una contracción de 1.9% respecto al mismo mes del 2024. A pesar de esta contracción interanual, el subsector minero metálico cerró el 2025 con un crecimiento acumulado de 1.8% respecto al mismo periodo de 2024.

Minería en exportaciones: CIERTO. La minería representó el 64.55% de las exportaciones FOB el año pasado, según la data ‘ Exportación Definitiva por Sector Económico ’ de la Sunat. Para abril de 2026, según el informe técnico denominado ‘ Evolución de las Exportaciones e Importaciones ’ del INEI, la minería representó un 74.25% de las exportaciones FOB.

Minería en el empleo: IMPRECISO. La minería registró 280,674 empleos directos en octubre de 2025, de acuerdo al Boletín Estadístico Minero del Ministerio de Energía y Minas, como señala el plan de gobierno. Sin embargo, esta cifra corresponde al mes en mención. De acuerdo al Boletín Estadístico Minero Diciembre 2025 , publicado el 25 de febrero de 2026, la minería generó 264,054 empleos directos en promedio durante el 2025.

“Actualmente, 21 proyectos por US$18,000 millones están paralizados y hay 197 conflictos sociales activos que dificultan implementar el plan de inversión minera”.

21 proyectos paralizados: FALSO. El Perú cuenta con una cartera de proyectos mineros que supera actualmente los US$64,000 millones de dólares con cerca de 50 proyectos que permanecen paralizados, según mencionó Luis Miguel Castilla, exministro de Economía, durante el Simposio XVI Encuentro Internacional de Minería, organizado por la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE). Informes similares arrojan una cantidad parecida de proyectos e inversiones detenidos.

197 conflictos sociales activos: IMPRECISO. Para abril de 2025, se registraron un total de 197 conflictos sociales, de los cuales 143 estaban activos, de acuerdo al Reporte Mensual de Conflictos Sociales N° 254 , elaborado por la Defensoría del Pueblo. No obstante, el último reporte público de mayo de 2026, Reporte de conflictos sociales N.º 266 , da cuenta de 190 conflictos sociales, de los cuales 159 están activos.

Ahora Nación

Con la mitad de sus diagnósticos acertados, Ahora Nación es el segundo partido del Parlamento con mayor precisión en su análisis del sector minería. Sin embargo, la otra mitad no tiene sustento en la realidad: o son estrictamente equivocados o se basan en información que no se ajusta fielmente a la realidad.

“Minería, agricultura y energía representan cerca del 85% de las exportaciones totales del país”.

IMPRECISO. [Juntos por el Perú y Ahora Nación comparten este diagnóstico en sus planes de gobierno] El año pasado la minería representó el 64.55% de las exportaciones FOB. La agricultura, el 2.27%; la energía, el 3.69%. Los tres sectores económicos juntos representaron el 70.51 % de las exportaciones, según datos de exportación definitiva por sector económico de la Sunat. Hacia abril de este año, la minería representó un 74.25% de las exportaciones FOB, mientras que el sector agrícola y de energía lograron un 0.39% y 3.13%, respectivamente, según el informe técnico denominado ‘Evolución de las Exportaciones e Importaciones’ del INEI. Los tres sectores representan el 77.77% del total de las exportaciones FOB.

Por otro lado, según el BCR, la exportación de minería, de agricultura y de energía no superan el 70%.

“La minería artesanal y de pequeña escala (MAPE) emplea a cientos de miles de personas, pero opera mayoritariamente en la informalidad, según datos del MINEM sólo el 2,4% están formalizados”.

CIERTO. La minería artesanal y de pequeña escala sostiene a más de 300,000 trabajadores bajo condiciones mayoritariamente informales, según registros oficiales de la Presidencia del Consejo de Ministros así como del Ministerio de Energía y Minas. Respecto al nivel de formalización, el Alto Comisionado para el Combate Contra la Minería de la PCM Ilegal detalló que en el Perú sólo se ha formalizado el 2.4% del total .

“Actualmente hay 100,000 has degradas [por la minería ilegal]”.

FALSO. Algunos estudios internacionales indican que al 2025 el número de hectáreas degradadas por la minería ilegal superan esta cifra: 139,000 hectáreas, según el Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina , y 141,000 hectáreas, según el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico .

“La gran minería es uno de los principales motores de exportaciones e ingresos fiscales del país, aporta con el 8% del PBI y el 60% de la recaudación fiscal”.

Minería en relación al PBI: CIERTO. La minería sí aporta un aproximado del 8% del PBI, según el anuario del año 2024 de producción, exportación, inversiones y empleo del Ministerio de Energía y Minas. Otros estudios apuntan al 9%.

Minería en relación a la recaudación fiscal: FALSO. Al cierre de 2025, según datos de la Sunat , los aportes de la gran minería llegaron a unos S/22,000 millones, que representa aproximadamente el 14% del total de la recaudación fiscal.

La minería generó “276,458 empleos directos para el 2025”.

CIERTO. Según cifras oficiales del Ministerio de Energía y Minas , en 2025 el número de empleos directos que otorgó la gran minería superó los 276,000 trabajadores. Y de acuerdo al Boletín Estadístico Minero Diciembre 2025 , publicado el 25 de febrero de 2026, la minería generó 264,054 empleos directos en promedio durante el 2025.

Partido del Buen Gobierno

Ninguno de los diagnósticos verificables en la sección minería del plan de gobierno del Partido del Buen Gobierno es correcto. De los seis, cinco se acercan en cierto sentido a la realidad –que termina siendo más compleja de lo que refleja el plan de gobierno–, y uno resulta incorrecto.

Es el partido del Parlamento con menos diagnósticos errados.

“Hay 200 pasivos mineros gestionados en 2023”.

IMPRECISO. La Resolución Ministerial N.° 510-2023-MINEM/DM, publicada el 19 de diciembre de 2023, no señala que en ese año se hayan gestionado 200 pasivos ambientales mineros. La norma dispone la actualización del Inventario Nacional de Pasivos Ambientales Mineros , incorporando 76 pasivos, actualizando la información de 303 y excluyendo 851, con lo que el inventario quedó conformado por 6,128 pasivos ambientales mineros. PerúCheck no encontró una fuente oficial que respalde la cifra de 200 pasivos gestionados.

“El índice de calidad institucional minera (BM - escala 1-4) es de 2.5 [al 2023]”.

IMPRECISO. El Banco Mundial evalúa la institucionalidad del sector minero en una escala de 1 a 4, en la que un puntaje más alto refleja una mejor capacidad para diseñar políticas, coordinar a las instituciones y gestionar el desarrollo de la minería. En el caso del Perú, el diagnóstico identifica fortalezas en ciertos aspectos –como roles y responsabilidades de la industria (3.88) y asignación de licencias (3.9)–, pero debilidades en otros –como coordinación intergubernamental (2.2) y diálogo social (2.27)–. No existe un puntaje absoluto, sino dividido por categorías.

“30% de proyectos [tienen] licencia social efectiva [al 2023]”.

IMPRECISO. No se encontró evidencia de que, al 2023, el 30% de los proyectos mineros en el Perú contara con una “licencia social efectiva”. La licencia social para operar es un concepto utilizado en la literatura especializada de la industria minera, pero no existe un indicador oficial ni un registro público que mida el porcentaje de proyectos que la posee.

“Hay 18,561 mineros formalizados en 2023”.

FALSO. Como anteriormente ha verificado PerúCheck , el plan de gobierno confundió los términos. La cifra de 18,561, aproximadamente 18,004 según el cierre oficial, corresponde a los mineros que tenían una inscripción “vigente” en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) en 2023, es decir, que estaban en proceso de formalizarse, pero no formalizados. El Anuario Minero del Ministerio de Energía y Minas reportó que los mineros realmente formalizados a nivel nacional en 2023 eran 11,554.

“El porcentaje del canon minero ejecutado por gobiernos subnacionales es menor al 60%”.

IMPRECISO. La ejecución del presupuesto general del canon en 2023 (que incluye otros tipos de canon, regalías y demás conceptos) fue del 66.69% a nivel nacional, según un análisis de COMEXPerú con datos del MEF. La cifra del plan de gobierno es cercana, pero no precisa. PerúCheck no halló algún otro dato similar que sugiera que el canon minero ejecutado por gobiernos subnacionales es menor al 60%.

“El número de operaciones ilegales detectadas con trazabilidad electrónica es cero [al 2023]”.

IMPRECISO. Aunque es complejo hacer seguimiento al oro desde su extracción, por intermedio de sistemas digitales, el Estado ha logrado identificar “oro no declarado” u operaciones ilegales. Las herramientas con las que cuenta son, por ejemplo, satélites e imágenes de radar (plataforma RAMI , Proyecto MAAP y uso de imágenes de satélites como Sentinel o Planet ). Con estas, detecta deforestación en zonas no autorizadas pero de potencial minero, lo que son claros indicios de minería ilegal.

Asimismo, la Sunat, por intermedio de la inteligencia artificial, detecta cuándo mineros inscritos en el Reinfo declaran una producción de oro que excede su capacidad real. Este es un indicio de que la minería ilegal los está usando para “lavar” su mineral ilegal. Por último, se hace algo parecido con el combustible. El sistema SCOP (Sistema de Control de Órdenes de Pedido) del Osinergmin rastrea de manera digital la comercialización de combustibles. Cuando en una zona minera se vende más combustible del que necesita su parque automotor, existen indicios de una operación ilegal minera. De esta forma, por ejemplo, el Estado asegura haber intervenido más de 85 plantas procesadoras gracias a su identificación por medio de sistemas digitales.

Este artículo fue elaborado por PerúCheck, una alianza de medios liderada por el Consejo de la Prensa Peruana que busca combatir la desinformación. Para ver la nota original haz clic aquí.