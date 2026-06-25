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Resumen

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Por Perú Check

Faltan pocos días para que asuman funciones los nuevos diputados y senadores elegidos en las elecciones generales de 2026, y el debate sobre los sueldos y beneficios que reciben los parlamentarios volvió a instalarse en la agenda pública.