Faltan pocos días para que asuman funciones los nuevos diputados y senadores elegidos en las elecciones generales de 2026, y el debate sobre los sueldos y beneficios que reciben los parlamentarios volvió a instalarse en la agenda pública.

En ese contexto, la diputada electa por Renovación Popular, Paola Martínez, participó en una entrevista con Rosa María Palacios en el programa ‘Sin Guión’ de La República. Durante la conversación, la conductora cuestionó los beneficios económicos que reciben los legisladores y trabajadores del Congreso, frente a lo cual Martínez afirmó lo siguiente:

“En este Congreso no se ha visto ninguna mejora salarial para los congresistas ni para los trabajadores”.

Es cierto que durante el actual periodo parlamentario no se ha aprobado un incremento directo del sueldo base de los congresistas. No obstante, sí se han otorgado diversos beneficios económicos extraordinarios tanto para los trabajadores del Congreso como para los propios legisladores.

Los bonos en cuestión

Uno de los casos más recientes ocurrió en junio de 2026, cuando la Mesa Directiva del Congreso aprobó la entrega de un bono equivalente a dos Unidades Impositivas Tributarias (UIT), es decir, aproximadamente S/11.000, para todo el personal activo de la institución. La medida benefició a cerca de 3.628 trabajadores, incluidos asesores, técnicos, asistentes, auxiliares y demás servidores parlamentarios.

Pero este no fue un hecho aislado. Meses antes, en enero de 2026, los trabajadores del Parlamento también recibieron pagos extraordinarios consistentes en un bono equivalente a cinco UIT y otro concepto relacionado con uniformes. Según información difundida en ese momento, ambos depósitos representaron cerca de S/30.000 adicionales para cada trabajador beneficiado.

🚨#LoÚltimo | Pronunciamiento por la austeridad, la @bancada_rp pone de conocimiento lo siguiente: pic.twitter.com/md37Hma8XM

— Bancada Renovación Popular (Oficial) (@bancada_rp) December 5, 2025

Además, estaba previsto el pago de un beneficio adicional por concepto de escolaridad. De acuerdo con los reportes publicados entonces, este monto se entregaría a todos los trabajadores sin distinción de régimen laboral ni de si tenían hijos en edad escolar.

Beneficios que se incrementan con el tiempo

Aunque la diputada electa Paola Martínez sostuvo que tampoco hubo mejoras para los congresistas, los registros públicos muestran que los parlamentarios continúan recibiendo beneficios económicos complementarios a su remuneración mensual.

Una investigación de Infobae Perú reveló que el Congreso destinó durante 2025 más de S/6 millones para cubrir remuneraciones de diciembre, gratificaciones y beneficios navideños de los 129 parlamentarios. Entre estos beneficios figura una tarjeta electrónica de consumo valorizada en S/1.900 por legislador, entregada como aguinaldo navideño.

La práctica no es nueva. En diciembre de 2024, el Congreso adquirió 4.500 tarjetas electrónicas de consumo por más de S/8 millones. Según documentos revisados por dicho medio y fuentes parlamentarias consultadas, los congresistas también fueron incluidos entre los beneficiarios de estas tarjetas, cuyo valor ascendió a S/1.900 por persona.

Incluso en 2023, durante la gestión de Alejandro Soto en la Mesa Directiva, los parlamentarios recibieron tarjetas electrónicas valorizadas en S/1.700 como parte de los beneficios de fin de año. Ese mismo año, además, se aprobó un bono extraordinario cercano a S/10.000 para trabajadores activos del Congreso.

La Mesa Directiva y una mayoría en el Congreso, no cansados con el daño que le hacen al país, aprobaron un BONO EXTRAORDINARIO para los Congresistas. DENUNCIO y RECHAZO que quieran hacernos parte a todos de su angurria.Haré DEVOLUCIÓN de este dinero que depositaron sin mi… pic.twitter.com/zyzXyv0NVt

— Flor Pablo Medina 🇵🇪 (@FlorPabloMedina) November 21, 2023

En ese sentido, aunque no existe evidencia de un incremento formal del sueldo base de los congresistas durante el actual periodo legislativo, sí se aprobaron y entregaron beneficios económicos extraordinarios tanto para trabajadores como para parlamentarios. Por ello, afirmar que “no se ha visto ninguna mejora salarial para los congresistas ni para los trabajadores” omite estos pagos adicionales y presenta una imagen incompleta de la situación.

Conclusión

Aunque en este Congreso no se registró un aumento directo de las remuneraciones parlamentarias, sí se otorgaron bonos extraordinarios, aguinaldos y otros beneficios económicos a trabajadores parlamentarios y a los propios legisladores durante el actual periodo parlamentario.

Por estos motivos, PerúCheck califica como imprecisa la afirmación de la diputada electa de Renovación Popular Paola Martínez.

Este artículo fue elaborado por PerúCheck, una alianza de medios liderada por el Consejo de la Prensa Peruana que busca combatir la desinformación. Para ver la nota original haz clic aquí.