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Resumen

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Por Perú Check

El Partido Cívico Obras, en su último plan de gobierno, plantea la ejecución del Plan de Caminos Rurales y Vecinales Pavimentados o Afirmados, que contempla la intervención de 10,000 km de caminos rurales y vecinales, y así conectar 500 centros poblados aislados. En ese sentido, en su estudio situacional sobre la infraestructura vial, la agrupación afirma que en el Perú posee el 60% de carreteras están sin pavimentar.

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Corroboración de hechosVerifica una declaración o grupo de declaraciones específicas dadas como un hecho, estableciendo un veredicto en torno a si dichas declaraciones son correctas o no.