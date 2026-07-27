El Partido Cívico Obras, en su último plan de gobierno, plantea la ejecución del Plan de Caminos Rurales y Vecinales Pavimentados o Afirmados, que contempla la intervención de 10,000 km de caminos rurales y vecinales, y así conectar 500 centros poblados aislados. En ese sentido, en su estudio situacional sobre la infraestructura vial, la agrupación afirma que en el Perú posee el 60% de carreteras están sin pavimentar.

Sin embargo, datos técnicos demuestran que la cifra no se condice con el verdadero estado de la red vial nacional, cuya brecha de asfalto es mayor a la que postula el partido Obras.

Plan de gobierno del Partido Obras

El panorama real de la infraestructura vial: más allá del 60%

PerúCheck revisó la base de datos oficial del Sistema Nacional de Carreteras (Sinac) gestionada por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC), y observó que la red vial del país se divide principalmente en tres grandes categorías: la Red Vial Nacional, la Red Vial Departamental y la Red Vial Vecinal.

Si bien los grandes ejes longitudinales y transversales a cargo del gobierno central (la Red Nacional) presentan mejores condiciones de asfalto, el grueso de los kilómetros viales del país se concentra en las regiones y localidades. Y justamente en estos niveles descentralizados es donde el porcentaje de carreteras sin pavimentar se dispara por encima de la estimación del 60% mencionada en el plan de gobierno del partido Obras.

En la red vial nacional, existe una extensión vial total de 27,525 kilómetros, de los cuales 4,654 kilómetros no están pavimentados. Este número representa apenas el 17% de carreteras no pavimentadas, cifra por debajo del 60%.

Situación en las carreteras departamentales

A nivel de las regiones, según el reporte Red Vial Existente del Sistema Nacional de Carreteras, según Superficie de Rodadura 1990 - Jun. 2025 del MTC, la red vial departamental registra una extensión total de 27,733 kilómetros. De ellos, un total de 20,740 kilómetros permanecen sin pavimentación (a junio de 2025), lo que representa una brecha del 74.8% en este nivel de carreteras.

Entre 2022 y 2025, el avance hacia el cierre de esta brecha fue limitado, se redujo apenas siete puntos porcentuales.

Las regiones que concentran la mayor cantidad de kilómetros sin pavimentar en sus redes departamentales son Cusco (1,998.7 km), La Libertad (1,828.8 km), Huancavelica (1,438 km), Lima (1,373.8 km), Ucayali (1,271.3 km) y Ayacucho (1,140.3 km).

El colapso del déficit en la Red Vial Vecinal

La red vial vecinal abarca unos 120,596 kilómetros a nivel nacional, de los cuales 116,452 kilómetros continúan sin pavimentar (a junio de 2025), lo que representa una brecha del 96.7%. En relación al año 2022, se observa una ligera disminución de 0.5 puntos porcentuales.

En 22 regiones del país, las brechas de pavimentación de las vías vecinales superan categóricamente el 90%, siendo Cajamarca (12,907 km), Cusco (12,470 km), Puno (9,163 km), Junín (9,032 km) y Ayacucho (8,954 km) las jurisdicciones con mayor cantidad de kilómetros rústicos o de tierra.

Inversión pública frente al avance de la brecha vial

Según el informe especializado “Carreteras Regionales: más inversión, pero lento avance en el cierre de brechas viales ”, elaborado con base en las estadísticas del MTC y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el retraso en el asfaltado sigue siendo una de las mayores trabas para la conectividad interprovincial.

Entre enero de 2023 y mayo de 2026, los gobiernos regionales invirtieron un total de S/ 9,574.1 millones en carreteras. De este monto global, el 42% se destinó a vías departamentales, el 54% a vías vecinales y el 4% restante a caminos de herradura, servicios de transporte terrestre y vías urbanas.

Además, según el informe, 11 gobiernos regionales no reportaron ningún tipo de gasto en el mantenimiento de vías vecinales entre el 2023 y 2026.

Conclusión

La afirmación del plan de gobierno del Partido Cívico Obras de que el Perú cuenta con un “60% de carreteras sin pavimentar” es inexacta. Según las estadísticas oficiales del MTC, el déficit real de pavimentación a nivel descentralizado es mayor: alcanza el 74.8% en las carreteras departamentales hasta el 96.7% en los caminos vecinales.

Por tal motivo, PerúCheck califica está afirmación como falsa.

Este artículo fue elaborado por PerúCheck, una alianza de medios liderada por el Consejo de la Prensa Peruana que busca combatir la desinformación. Para ver la nota original haz clic aquí.