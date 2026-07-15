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Resumen

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Por Perú Check

A pocos días de instalarse el nuevo Congreso bicameral, el senador electo por Renovación Popular, Francisco Calisto Giampietri, participó en una entrevista en el programa de streaming ‘Con todas sus letras’ en la que explicó algunas características del nuevo sistema parlamentario.

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Corroboración de hechosVerifica una declaración o grupo de declaraciones específicas dadas como un hecho, estableciendo un veredicto en torno a si dichas declaraciones son correctas o no.