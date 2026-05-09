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ONPE realizó simulacro del sistema que usará para contar votos en elecciones primarias para los comicios regionales y municipales de octubre del 2026. (Foto: Eduardo Cavero / @photo.gec)
ONPE realizó simulacro del sistema que usará para contar votos en elecciones primarias para los comicios regionales y municipales de octubre del 2026. (Foto: Eduardo Cavero / @photo.gec)
Por Redacción EC

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) aseguró que no usará el voto digital en las Elecciones Regionales y Municipales del 2026 y que el sufragio será netamente convencional empezando por las primarias que se realizarán este mes de mayo.

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