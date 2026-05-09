La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) aseguró que no usará el voto digital en las Elecciones Regionales y Municipales del 2026 y que el sufragio será netamente convencional empezando por las primarias que se realizarán este mes de mayo.

Ricardo Saavedra, gerente de Organización Electoral y Coordinación Regional de la ONPE, aclaró que no emplearán soluciones tecnológicas de apoyo al escrutinio.

“No se utiliza el voto digital, no hay voto digital, no se v a aplicar la Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio STAE. La votación es netamente convencional”, dijo a Canal N.

Esto ocurre en medio de una coyuntura en que se esperan resultados de la auditoría anunciada por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ante las denuncias de irregularidades en la primera vuelta del 12 y 13 de abril para los comicios generales.

ONPE realizó simulacro del sistema que usará para contar votos en elecciones primarias para los comicios regionales y municipales de octubre del 2026. (Foto: Eduardo Cavero / @photo.gec)

Las declaraciones fueron luego del simulacro oficial del Sistema de Cómputo Electoral para las elecciones primarias de 2026.

La jornada también evaluó los protocolos de seguridad ante posibles emergencias o fallas técnicas. La institución probó mecanismos de respuesta frente a eventuales cortes en el suministro eléctrico. La ONPE cuenta con bancos de baterías para mantener operativas las funciones de cómputo.

Integrantes del Jurado Nacional de Elecciones y la Defensoría del Pueblo vigilaron el desarrollo de la prueba. También acudieron personeros de agrupaciones políticas y representantes del Reniec. Las organizaciones elegirán a sus candidatos los días 17 de mayo a través de votación directa de afiliados, y 24 de mayo para el sufragio a través de delegados.