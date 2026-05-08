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El candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, ahora pretende desconocer sus propias declaraciones contra el crecimiento económico.
El candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, ahora pretende desconocer sus propias declaraciones contra el crecimiento económico.
El miércoles 6 de mayo, en video podcast “Pitucos marrones”, el también congresista y exministro de Pedro Castillo afirmó: “nosotros no queremos crecimiento económico, queremos desarrollo humano”.
Mira aquí lo de declaró Roberto Sánchez:
#VIDEO 🔴 El momento en que Roberto Sánchez habla de su negativa a priorizar el crecimiento económico— El Comercio (@elcomercio_peru) May 8, 2026
El candidato de Juntos por el Peru ha negado en X sus afirmaciones anteriores. "No queremos crecimiento económico, queremos desarrollo humano", había dicho en el podcast… pic.twitter.com/L19z17Fhw2
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“Los que reclaman y dicen que nosotros somos los más peligrosos, demuéstrenme dónde está el proyecto nacional liberal, demuéstrenme los indicadores de desarrollo humano que han hecho después de 30 años de régimen mercantilista. ¿Dónde están los partidos, la partidocracia? No hay pues. El Perú está para reinventarse […] Nosotros no queremos crecimiento económico, queremos desarrollo humano”, exclamó Sánchez.
Sin embargo, tras la publicación de su discurso en El Comercio, difundió un mensaje en su cuenta de X indicando que es falso lo que el mismo declaró y tratando de darle un giro a sus palabras. “Sí priorizaremos el crecimiento económico”, aseveró esta vez.
“El crecimiento económico debe llegar a todos los peruanos, no quedarse en unos pocos (...) La prioridad es clara: crecimiento con formalización, trabajo digno y derechos para el pueblo”, escribió.
𝐌𝐈𝐄𝐍𝐓𝐑𝐀𝐒 𝐀𝐋𝐆𝐔𝐍𝐎𝐒 𝐕𝐄𝐍𝐃𝐄𝐍 𝐌𝐈𝐄𝐃𝐎 𝐘 𝐃𝐄𝐒𝐈𝐍𝐅𝐎𝐑𝐌𝐀𝐂𝐈𝐎́𝐍, 𝐌𝐈𝐋𝐋𝐎𝐍𝐄𝐒 𝐃𝐄 𝐏𝐄𝐑𝐔𝐀𝐍𝐎𝐒 𝐒𝐈𝐆𝐔𝐄𝐍 𝐄𝐒𝐏𝐄𝐑𝐀𝐍𝐃𝐎 𝐎𝐏𝐎𝐑𝐓𝐔𝐍𝐈𝐃𝐀𝐃𝐄𝐒 𝐑𝐄𝐀𝐋𝐄𝐒.— Roberto Sánchez Palomino (@RobertoSanchP) May 8, 2026
El crecimiento económico debe llegar a todos los peruanos, no quedarse en unos… pic.twitter.com/3ihu8tN7YA