Resumen

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(Foto: GEC)
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Por Redacción EC

El candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, ahora pretende desconocer sus propias declaraciones contra el crecimiento económico.

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