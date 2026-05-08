El candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, ahora pretende desconocer sus propias declaraciones contra el crecimiento económico.

El miércoles 6 de mayo, en video podcast “Pitucos marrones”, el también congresista y exministro de Pedro Castillo afirmó: “nosotros no queremos crecimiento económico, queremos desarrollo humano”.

Mira aquí lo de declaró Roberto Sánchez:

#VIDEO 🔴 El momento en que Roberto Sánchez habla de su negativa a priorizar el crecimiento económico



El candidato de Juntos por el Peru ha negado en X sus afirmaciones anteriores. "No queremos crecimiento económico, queremos desarrollo humano", había dicho en el podcast… pic.twitter.com/L19z17Fhw2 — El Comercio (@elcomercio_peru) May 8, 2026

LEE TAMBIÉN: El historial del exdirigente del Movadef que está muy cerca de obtener una curul como diputado de Juntos por el Perú

“Los que reclaman y dicen que nosotros somos los más peligrosos, demuéstrenme dónde está el proyecto nacional liberal, demuéstrenme los indicadores de desarrollo humano que han hecho después de 30 años de régimen mercantilista. ¿Dónde están los partidos, la partidocracia? No hay pues. El Perú está para reinventarse […] Nosotros no queremos crecimiento económico, queremos desarrollo humano”, exclamó Sánchez.

Candidato presidencial de Juntos por el Perú brindó declaraciones a un conocido espacio de streaming | Video: Cortina de humo

Sin embargo, tras la publicación de su discurso en El Comercio, difundió un mensaje en su cuenta de X indicando que es falso lo que el mismo declaró y tratando de darle un giro a sus palabras. “Sí priorizaremos el crecimiento económico”, aseveró esta vez.

“El crecimiento económico debe llegar a todos los peruanos, no quedarse en unos pocos (...) La prioridad es clara: crecimiento con formalización, trabajo digno y derechos para el pueblo”, escribió.