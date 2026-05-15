El Poder Ejecutivo amplió el alcance de las disposiciones sobre neutralidad para funcionarios, directivos y servidores públicos durante el periodo electoral de este año, a fin de que sean aplicadas en las Elecciones Regionales y Municipales 2026 que se realizarán en octubre próximo.

A través del Decreto Supremo N° 073-2026-PCM, publicado hoy en el diario oficial El Peruano, el Poder Ejecutivo extendió el alcance de las reglas de integridad que se aprobaron en abril del 2025 para las Elecciones Generales de este año.

La norma amplía el decreto supremo N° 054-2025-PCM y reafirma el rol de las unidades de organización responsables de la función de integridad en las entidades públicas para la orientación, prevención y gestión de riesgos asociados al incumplimiento del deber de neutralidad, conforme a las disposiciones de la Secretaría de Integridad Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros y en concordancia con la normativa electoral vigente.

Con esta medida, el Estado peruano busca garantizar a la ciudadanía que ningún recurso de público sea desviado para favorecer intereses particulares o partidarios.

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Asimismo, se reitera que el cumplimiento de estas disposiciones es obligatorio para todo el personal del sector público, independientemente de su régimen laboral, asegurando que el servicio a la ciudadanía se oriente exclusivamente al interés general.

También detalla que las infracciones sobre neutralidad, las condiciones para su configuración, el tratamiento de las infracciones, el procedimiento sancionador y las sanciones aplicables se encuentran reguladas y son aplicables sin perjuicio de las acciones administrativas, civiles y penales a que hubiere lugar.

En ese marco, las restricciones vinculadas al uso de bienes, recursos o espacios públicos para favorecer o perjudicar a organizaciones políticas o candidaturas, así como la obligación de actuar con imparcialidad durante el ejercicio de la función pública deberán ser estrictamente observadas en el contexto del presente proceso electoral y de cara a las Elecciones Regionales y Municipales 2026.