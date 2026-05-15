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El Poder Ejecutivo extendió el alcance de las reglas de integridad que se aprobaron en abril del 2025 para las Elecciones Generales de este año. (Foto: PCM)
El Poder Ejecutivo extendió el alcance de las reglas de integridad que se aprobaron en abril del 2025 para las Elecciones Generales de este año. (Foto: PCM)
Por Redacción EC

El Poder Ejecutivo amplió el alcance de las disposiciones sobre neutralidad para funcionarios, directivos y servidores públicos durante el periodo electoral de este año, a fin de que sean aplicadas en las Elecciones Regionales y Municipales 2026 que se realizarán en octubre próximo.

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