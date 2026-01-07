El presidente de la República, José Jerí, oficializó este miércoles 7 de enero la convocatoria a las Elecciones Regionales y Municipales 2026 a través del Decreto Supremo N.º 001-2026-PCM, publicado en el boletín de normas legales del Diario Oficial El Peruano.

Según el dispositivo legal, la jornada de sufragio se llevará a cabo el domingo 4 de octubre de 2026. Esta medida cumple con el mandato constitucional y el plazo legal que exige una anticipación no menor a 270 días calendario para el llamado a las urnas.

Mediante este proceso electoral, los ciudadanos elegirán a gobernadores, vicegobernadores y consejeros regionales de los departamentos de todo el país y de la Provincia Constitucional del Callao. Asimismo, se elegirán a los próximos alcaldes y regidores de los concejos provinciales y distritales de la República. Las autoridades electas ejercerán sus funciones por un periodo de cuatro años, comprendido entre el 1 de enero de 2027 y el 31 de diciembre de 2030.

El decreto, firmado también por el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, establece que la organización, ejecución y fiscalización de los comicios recae en los organismos que integran el Sistema Electoral, conforme a la Constitución Política y sus respectivas leyes orgánicas. Estas funciones son compartidas por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

El JNE informó previamente que existen unas 150 organizaciones políticas habilitadas para participar, de las cuales 54 son partidos políticos y 96 son movimientos regionales. La fecha de hoy, 7 de enero, también marcó el límite para que las agrupaciones políticas pudieran inscribirse en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) o realizar modificaciones a sus normativas internas para este proceso. Se estima que participarían más de medio millón de candidatos para cubrir un total de 13,000 puestos de autoridades.

Este llamado a las urnas se realiza en este 2026, año en el que también se realizarán el próximo domingo 12 de abril las Elecciones Generales. En dicha jornada se elegirá al presidente de la República, dos vicepresidentes y a los representantes de un Congreso bicameral, compuesto por el Senado y la Cámara de Diputados, además de los miembros del Parlamento Andino.

El cronograma del JNE contempla una segunda vuelta electoral en junio de 2026.