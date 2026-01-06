Durante la madrugada de hoy, martes 6 de enero, el alcalde de Carabayllo, Pablo Mendoza, recibió la visita del jefe de Estado, José Jerí, junto al ministro del Interior, Vicente Tiburcio y el comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola, quienes manifestaron su respaldo institucional y coordinaron el fortalecimiento de las medidas de seguridad tras el atentado contra la autoridad edil.
Las autoridades ratificaron su compromiso de salvaguardar la integridad del alcalde, su familia y los vecinos de Carabayllo, y de evitar que los actos de violencia interfieran con la gestión municipal y el normal desarrollo democrático en el distrito.
Fiscalía investiga atentado en Carabayllo
El Poder Judicial a través del Tercer Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Carabayllo inició investigación preliminar contra los que resulten responsables del delito de peligro por medio de incendio o explosión en agravio del Estado y del alcalde de Carabayllo, Pablo Mendoza.
El hecho ocurrió el sábado 3 de enero cuando desconocidos dejaron una granada de guerra en el frontis de su vivienda, ubicada en la avenida Sánchez Cerro, en el distrito de Carabayllo.
Efectivos del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Carabayllo serán los encargados de las pesquisas de rigor.
Entre las pruebas, se obtendrá los registros fílmicos de las cámaras de seguridad de la zona para identificar a los responsables, se recabará las pericias de criminalística y el informe de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX); y se practicará la inspección técnico policial; entre otras diligencias para el esclarecimiento de los hechos.
