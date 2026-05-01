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Resumen

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El Poder Judicial (PJ) a través de la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Lima, confirmó el allanamiento ejecutado días atrás contra diversas personas vinculadas al censurado expresidente, José Jerí.

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