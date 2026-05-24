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Resumen

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Al investigador le debemos los dos primeros museos de sitio en Latinoamérica: Huallamarca y Puruchuco.
Al investigador le debemos los dos primeros museos de sitio en Latinoamérica: Huallamarca y Puruchuco.
Por Enrique Planas

Esta es la historia de una exposición, pero también de un rescate. El 13 de enero del 2000, don Arturo Jiménez Borja, médico, arqueólogo, escritor, pintor, museólogo y etnólogo tacneño, fue asesinado en su casa de San Miguel. Tenía 91 años y las circunstancias aún no han sido esclarecidas del todo. Su trágico final marca los avatares de su increíble colección de arte popular.

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