Una obra construida sobre 4.256 tornillos en homenaje a Banksy; piezas tridimensionales en seda natural, lana de alpaca y algodón; collages análogos y fotografías intervenidas con hilorama dan una primera pista de lo que se verá en Artmotiv 2026. En su sexta edición, la feria vuelve al museo Amano con cerca de 100 artistas de Perú, Chile, Bolivia y Argentina, reunidos alrededor de una escena contemporánea que sigue ampliando sus lenguajes.

Del 8 al 15 de julio, las salas de arte contemporáneo del museo recibirán una selección que combina artistas consolidados con creadores emergentes. Para Joseph Firbas, director de la feria, esa convivencia marca el espíritu de esta edición: nombres con trayectoria y nuevas miradas que permiten leer el momento actual del arte latinoamericano desde distintas generaciones, técnicas y búsquedas.

Mariella Hurtado interviene fotografías con hilos metálicos y pan de oro, volumen y movimiento.

Entre los artistas renombrados figuran Mateo Cabrera, César Martínez, David Rejas, Sebastián Poggi, Su Wand, Vidal Bedoya, Talía Duclos, Wylona, Nora Sidoine, Marcela Paz, Claudia Freundt, Marisol Sánchez, Sandra Cáceres Simons, Carmen Arata Llona, Marina Bassi y Sally Cotera. A ellos se suman propuestas de creadores emergentes como Barbara Ilse, Germán Paredes y Brenda Kogan.

El criterio de Artmotiv, explica su director, parte de la buena factura de la obra y de la capacidad de cada pieza para proponer un lenguaje propio. Por eso, la edición reúne pintura, escultura, fotografía, arte digital y técnicas mixtas, con trabajos que se apoyan en el oficio, la experimentación material y la construcción de una mirada personal.

Nacida en Uzbekistán, Yulia Katkova construye escenas psicológicas desde una mirada femenina e introspectiva.

En la feria, cada obra se encuentra con públicos distintos: coleccionistas, galeristas, curadores, artistas y visitantes que llegan por curiosidad. “Se genera una dinámica muy importante tanto en visibilidad y promoción de los artistas como en el ámbito comercial, potenciando las ventas y generando un acercamiento de galeristas y curadores para conocer nuevos talentos o ver las nuevas obras de los artistas consolidados”, asegura Firbas. //