00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Obras que forman parte de Artmotiv 2026.
Obras que forman parte de Artmotiv 2026.
Por Samanta Alva Vargas

Una obra construida sobre 4.256 tornillos en homenaje a Banksy; piezas tridimensionales en seda natural, lana de alpaca y algodón; collages análogos y fotografías intervenidas con hilorama dan una primera pista de lo que se verá en Artmotiv 2026. En su sexta edición, la feria vuelve al museo Amano con cerca de 100 artistas de Perú, Chile, Bolivia y Argentina, reunidos alrededor de una escena contemporánea que sigue ampliando sus lenguajes.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.