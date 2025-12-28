A solo unos días del Año Nuevo, las cábalas y rituales son el foco de atención entre quienes buscan atraer bienestar, afecto, estabilidad económica y buenos augurios. En Jesús María, la Feria de los Deseos reúne a curanderos, yatiris y maestras andinas que, con prácticas simbólicas y heredadas, acompañan a los visitantes en su preparación espiritual para recibir el 2026.

Entre humo de incienso, flores y pequeños amuletos, los rituales se inician desde muy temprano con largas colas en las que jóvenes, adultos y ancianos esperan su turno.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

Elementos como huevos de avestruz hasta caballos de colores, cada uno con un significado propio: abrir caminos, disipar malas vibras y empujar los deseos que quedaron pendientes este año.

Uno de los rituales más esperados es el de las alasitas, pequeñas representaciones de lo que se desea lograr. Casas, departamentos, maletas, bebés o billetes en miniatura son adquiridos con fe.