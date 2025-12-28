Dos personas bajo mantos buscan atraer la buena fortuna. Fotos: Antonio Melgarejo/ @photo.gec
Feria de los Deseos en la Concha Acústica de Jesús María
elcomercio

Feria de los Deseos en la Concha Acústica de Jesús María

  • Dos personas bajo mantos buscan atraer la buena fortuna. Fotos: Antonio Melgarejo/ @photo.gec
    1 / 6

    Dos personas bajo mantos buscan atraer la buena fortuna. Fotos: Antonio Melgarejo/ @photo.gec

  • Cientos de personas acuden a la Feria de los Deseos en la Concha Acústica de Jesús María, para comprar amuletos y realizarse el tradicional. Fotos: Antonio Melgarejo/ @photo.gec
    2 / 6

    Cientos de personas acuden a la Feria de los Deseos en la Concha Acústica de Jesús María, para comprar amuletos y realizarse el tradicional. Fotos: Antonio Melgarejo/ @photo.gec

  • En el recinto puedes encontrar diversis amuletos para la abundancia, salud y amor. Fotos: Antonio Melgarejo/ @photo.gec
    3 / 6

    En el recinto puedes encontrar diversis amuletos para la abundancia, salud y amor. Fotos: Antonio Melgarejo/ @photo.gec

  • Las maestras andinas atienden desde las 8 de la mañana. Fotos: Antonio Melgarejo/ @photo.gec
    4 / 6

    Las maestras andinas atienden desde las 8 de la mañana. Fotos: Antonio Melgarejo/ @photo.gec

  • Personas buscan amuletos para sus casas y recibir el Año Nuevo 2026 renovadas. Fotos: Antonio Melgarejo/ @photo.gec
    5 / 6

    Personas buscan amuletos para sus casas y recibir el Año Nuevo 2026 renovadas. Fotos: Antonio Melgarejo/ @photo.gec

  • Una curandera realiza el famoso 'quita susto' utilizando un vaso con agua y un huevo. Fotos: Antonio Melgarejo/ @photo.gec
    6 / 6

    Una curandera realiza el famoso 'quita susto' utilizando un vaso con agua y un huevo. Fotos: Antonio Melgarejo/ @photo.gec

Icon Previus Arrow
Icon Next Arrow
Redacción EC
Redacción EC

A solo unos días del , las cábalas y rituales son el foco de atención entre quienes buscan atraer bienestar, afecto, estabilidad económica y buenos augurios. En Jesús María, la Feria de los Deseos reúne a curanderos, yatiris y maestras andinas que, con prácticas simbólicas y heredadas, acompañan a los visitantes en su preparación espiritual para recibir el 2026.

Entre humo de incienso, flores y pequeños amuletos, los rituales se inician desde muy temprano con largas colas en las que jóvenes, adultos y ancianos esperan su turno.

Newsletter Buenos días

Carlos Salas Abusada

Elementos como huevos de avestruz hasta caballos de colores, cada uno con un significado propio: abrir caminos, disipar malas vibras y empujar los deseos que quedaron pendientes este año.

Año Nuevo: Médicos alertan sobre riesgos de asfixia y quemaduras durante celebraciones


Uno de los rituales más esperados es el de las alasitas, pequeñas representaciones de lo que se desea lograr. Casas, departamentos, maletas, bebés o billetes en miniatura son adquiridos con fe.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC