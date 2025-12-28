El sismo de magnitud 6.0 registrado la noche del sábado, con epicentro ubicado a 67 kilómetros al oeste de Chimbote, en la provincia del Santa, región Áncash, dejó 44 personas lesionadas y ocasionó afectaciones en cinco establecimientos de salud, los cuales continúan operativos, informó la Dirección Regional de Salud (Diresa) a través del Equipo de Monitoreo de Emergencias y Desastres (EMED) Salud.

Según el reporte oficial, los establecimientos afectados son el Hospital La Caleta y los puestos de salud Pichiu, Chaclancayo, Chinchobamba y Cajas. Pese a los daños registrados, la atención médica no se interrumpió y los servicios continúan funcionando con normalidad en beneficio de la población.

En el Hospital La Caleta se reportó la caída de baldosas en el servicio de emergencia, rajaduras en las paredes del área de medicina, la caída de una terma en el área de cirugía y filtraciones de agua. No obstante, el nosocomio mantiene su operatividad mientras se desarrollan las evaluaciones técnicas correspondientes.

Cinco establecimientos de salud resultan afectados tras sismo de 6.0 en Áncash. (Foto: Andina)

Respecto a las personas afectadas, la Diresa informó que las 44 personas lesionadas fueron atendidas oportunamente en los establecimientos de salud de la región. La mayoría recibió atención ambulatoria y fue dada de alta, mientras que un grupo permanece en observación médica. No se registraron fallecidos ni personas desaparecidas.

Tras el movimiento telúrico, los EMED de las redes de salud Pacífico Sur, Pacífico Norte, Huaylas Norte, Huaylas Sur, Conchucos Norte y Conchucos Sur activaron de inmediato sus protocolos de respuesta, reportando la situación y coordinando la atención de los heridos y la evaluación de daños.

Asimismo, se movilizaron brigadistas de salud, personal sanitario y una ambulancia para la atención y referencia de pacientes. Paralelamente, se viene aplicando la ficha de Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN) en los establecimientos con afectaciones, mientras el Grupo de Trabajo de Gestión del Riesgo de Desastres de la Diresa Áncash continúa en monitoreo permanente.

