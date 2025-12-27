Aparatoso accidente entre unidades interprovinciales se registra en Casma. (Foto: Captura/Canal N)
Redacción EC
Un registrado en el óvalo de Tortugas, en la provincia de , dejó un saldo de 28 personas heridas tras la colisión de dos buses interprovinciales. El hecho involucró a una unidad de la empresa Oltursa, que se dirigía a Lima, y a un bus de la agencia Expreso Peruanito, generando una rápida respuesta de los servicios de emergencia.

LEE: Costa del Perú registrará noches más frías entre Tumbes y Lima, alerta Senamhi

De acuerdo con información preliminar, todos los pasajeros heridos fueron identificados y trasladados al hospital de apoyo de Casma, donde permanecen bajo observación médica. Hasta el momento, no se ha brindado un reporte oficial detallado sobre la gravedad de las lesiones.

Las investigaciones continúan para determinar las causas del accidente. Fuentes vinculadas al caso indicaron que no se descarta el exceso de velocidad como uno de los factores que habría provocado el impacto, aunque también se evalúan otras hipótesis relacionadas con las condiciones de la vía y la actuación de los conductores.

Choque de buses en el óvalo de Tortugas deja 28 heridos en Casma. (Foto: Captura/Canal N)

Al lugar acudieron efectivos de la , personal del Serenazgo, bomberos y representantes de la municipalidad de Casma, quienes coordinaron la evacuación de los heridos y el control de la zona. Las autoridades señalaron que, tras las pericias correspondientes, se emitirá un informe final para establecer responsabilidades.

MÁS: Lima sin camiones de día y el posible regreso del 'pico y placa': ¿mejorarán el tráfico en la capital y cuál sería el impacto en la economía?

Número de emergencias

Existe el sistema SAMU de atención médica de urgencia opera durante las 24 horas y es gratuito. Para solicitar su ayuda solo debes marcar el 106.

También se cuenta con la Cruz Roja ante desastres naturales u otras crisis que pongan en peligro la salud, seguridad y vida puedes acceder a este servicio humanitario y gratuito llamando al 115.

