Una persona falleció y otra resultó gravemente herida tras la caída de un camión cisterna a un abismo y el posterior incendio de esa unidad. El suceso ocurrió en el distrito de Pólvora, provincia de Tocache, región San Martín.

De acuerdo con América Noticias, el conductor de la unidad, quien perdió la vida en el hecho, perdió el control del vehículo que transportaba brea.

El copiloto de la unidad fue rescatado por los habitantes del distrito de Pólvora y fue llevado de emergencia a un centro de salud.

Fuentes médicas indicaron que su estado de salud es delicado y permanece en estricta observación.

Los restos del camión cisterna, completamente quemados, quedaron al fondo del abismo.