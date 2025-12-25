Renzo Giner Vásquez
¿Qué se puede esperar del Parque Metropolitano que se construiría en lugar del actual aeropuerto de Cusco?
Un ambicioso proyecto urbano promete transformar por completo a la ciudad de Cusco. La iniciativa del Parque Metropolitano, impulsada por el gobierno provincial cusqueño para ocupar el lugar que dejará el actual Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete, recibió el último viernes un importante apoyo del Congreso de la República al aprobarse un dictamen que garantiza su creación.

