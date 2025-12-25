¿Qué se puede esperar del Parque Metropolitano que se construiría en lugar del actual aeropuerto de Cusco?

Con 83 votos a favor en su primera votación y 79 sufragios similares para exonerarlo de una segunda votación, fue aprobado el dictamen recaído en el Proyecto de Ley 6989/2023-CR presentado por el parlamentario de Acción Popular, Luis Aragón Carreño.

Dicha norma dispone que una vez concluida la actividad aeroportuaria, el terreno actualmente administrado por Corpac deberá ser transferido gratuitamente a la Municipalidad Provincial del Cusco para la creación del Parque Metropolitano, un espacio que será gestionado como bien público inalienable, inembargable, imprescriptible e intangible.

Cabe recordar que a inicios de este mes el Ministerio de Transportes y Comunicaciones indicó que “en el primer trimestre de 2026 se firmará el contrato con los nuevos contratistas” para la construcción del Aeropuerto de Chinchero, por lo que se esperaría que el reemplazante del Velasco Astete entre en funcionamiento recién hacia finales del 2027 o el primer trimestre del 2028. El avance está al 50% aproximadamente.

Esta obra está enmarcado dentro del actual Plan de Desarrollo Urbano del Cusco y busca mejorar la calidad de vida de los ciudadanos mediante la creación de nuevos espacios naturales. Según parámetros internacionales, una ciudad debería contar con 9 metros cuadrados de áreas verdes por habitante; pero en nuestro país el promedio nacional está en 2,1m². Lima registra unos 3 m² por habitante, mientras que en Cusco apenas se alcanzan los 2 m².

Al tener un área de 120 hectáreas, el impacto del Parque Metropolitano sería tremendamente significativo pues hablamos de un terreno equivalente a 42 veces la Plaza de Armas de la Ciudad Imperial.

La obra abarcaría las 120 hectáreas que actualmente ocupa el Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete. / Municipalidad Provincial del Cusco

“De concretarse, este proyecto tendría impacto en toda la ciudad. No solo contribuiría a un mayor acceso a espacios públicos y mejoraría la calidad del aire sino que integraría a muchos sectores de la ciudad que actualmente están excluidos por el aeropuerto. El cual, por su propia dimensión y ubicación, ha excluido barrios desde los que se tiene mucha dificultad para acceder al centro de la ciudad. Se ha convertido en una especie de muro, que al convertirse en un parque podría contar con cruces subterráneos o a nivel que habilitarían la conexión de estos sectores marginados”, explica a El Comercio el ingeniero civil y especialista en temas urbanos Hael Contreras Valenzuela.

Para abordar el tema, la Municipalidad Provincial del Cusco organizó el Foro Internacional de Planificación y Urbanismo Parque Metropolitano de Cusco, a realizarse este 11 y 12 de diciembre. En dicho evento, el gobierno local busca plantear el parque como "el proyecto urbano más importante del siglo para Cusco, reintegrar el valle, reducir desigualdades, recuperar servicios ecosistémicos, renaturalizar el río Huatanay y crear un sistema de corredores verdes que reconecte la ciudad“, según un documento al que tuvo acceso El Comercio.

Al mismo tiempo, el municipio proyecta que la obra atraería “más de 10,000 millones de dólares en inversión privada complementaria" en conceptos como hoteles, viviendas o comercios.

El ingeniero Contreras celebra que se trate de “un plan muy ambicioso que de concretarse resultaría ideal y podría convertirse en un ejemplo para todo el país”; sin embargo, advierte de que hay factores que podrían poner en riesgo estos planes.

“Cusco tiene un precio de suelo urbano bastante alto. Un metro cuadrado en el Cusco es más caro que uno en San Isidro. En el Centro Histórico promedia unos 5 mil dólares y por las zonas cercanas al aeropuerto no baja de los 2 mil o 3 mil dólares el metro cuadrado. Un área de ese tamaño no dudo que despertará el apetito de diferentes actores, no solo de inmobiliarias, creo que va a estar sometido a mucha presión e intereses económicos”, explica el especialista.

Si bien los últimos datos oficiales sobre el déficit habitacional son del 2007, distintos estudios concuerdan en que Cusco aún requiere de decenas de miles de viviendas para cubrir su explosión demográfica, por lo que no es extraño que en redes sociales uno de los comentarios más recurrentes sea precisamente que el terreno sea utilizado para crear viviendas sociales.

Según el plan edil, apenas el 5% del terreno se destinaría a construcciones y estas serían exclusivamente pensadas para el turismo, como el Centro de Convenciones, un teatro y un anfiteatro de gran formato.

El parque busca aumentar la tasa de metros cuadrados de áreas verdes por habitantes en Cusco. / Municipalidad Provincial del Cusco

Tomando estos factores en cuenta, Contreras no descarta que el área que actualmente ocupa el Velasco Astete siga el mismo destino que su predecesor. “Yo creo que será muy parecido a lo que sucedió con el terreno que dejó el antiguo aeropuerto en el que, tras ser trasladado a San Sebastián, se construyeron viviendas sociales, hospitales, sedes del gobierno y un pequeño parque”, comenta.

El especialista también advierte que esa no es la única resistencia que podría encontrar el proyecto. “Hay dos posiciones bien marcadas entre los cusqueños”, asegura.

“Por un lado hay una enorme expectativa por el espacio, sobre todo entre los jóvenes; pero por otro lado hay quienes creen que debe mantenerse operando el aeropuerto para rutas nacionales y que Chinchero sea exclusivamente para vuelos internacionales. El temor principal de este último grupo está en la lejanía del nuevo aeropuerto, se cree que el tráfico aumentará. Acá en Cusco llegas al aeropuerto en máximo media hora, desde cualquier parte; a Chincheros llegarás en una hora y vemos la experiencia que se ha tenido en Lima. Aumenta el tiempo de espera, los precios, muchos factores alrededor”, detalla el ingeniero.