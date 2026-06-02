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Hallan en Cusco una ciudadela inca cuatro veces más grande que Machu Picchu: el misterio de T'aqrachullo. Foto: Arturo Rodríguez / National Geographic / Andina
Hallan en Cusco una ciudadela inca cuatro veces más grande que Machu Picchu: el misterio de T'aqrachullo. Foto: Arturo Rodríguez / National Geographic / Andina
Por Diego Aquino Pedraza

Recientemente, el complejo arqueológico de T’aqrachullo, ubicado en la provincia de Espinar, en la región Cusco, volvió a captar la atención internacional luego de que investigaciones difundidas por National Geographic reforzaran la hipótesis de que este asentamiento correspondería a Ancocagua, una antigua ciudadela ceremonial y política mencionada por cronistas de la conquista española.

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