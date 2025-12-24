A través de la Ley Nº 32533 publicada hoy en el Boletín Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, el Congreso promulgó que el Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete en Cusco se convierta en un espacio público al cese de sus operaciones.

La norma dispone que, una vez que el aeropuerto deje de operar, CORPAC S.A. y las demás entidades competentes deberán realizar las gestiones necesarias para transferir gratuitamente el terreno a la Municipalidad Provincial del Cusco, con el fin de implementar el Parque Metropolitano del Cusco.

Nuevo Parque Metropolitano del Cusco

Este terreno se administra como un espacio público que no puede ser enajenado, embargado, adquirido por prescripción ni alterado, conforme a la Ley N° 31199 sobre gestión y protección de espacios públicos, y en conformidad con el Plan de Desarrollo Metropolitano Cusco 2017-2037 y el Plan de Acondicionamiento Territorial Cusco 2018-2038, aprobados por la Municipalidad Provincial del Cusco.

Contará con el apoyo técnico del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), el Ministerio del Ambiente y las demás entidades públicas competentes brindan asistencia técnica a la Municipalidad Provincial del Cusco.

El trámite legislativo contempló el dictamen del Proyecto de Ley 6989/2023-CR, promovido por el congresista Luis Aragón Carreño. La propuesta finalizó con 83 votos a favor, tres en contra y cinco abstenciones. Además, quedó exonerada de una segunda votación.

El presidente de la Comisión de Transportes y Comunicaciones, Juan Carlos Mori, dijo que la decisión permitirá adelantar los trámites administrativos, urbanísticos y ambientales para que el espacio se consolide como un bien público orientado al desarrollo sostenible de Cusco “y no quede expuesto a decisiones improvisadas”.

¿Cuándo iniciará la construcción?

A inicios, de diciembre el Ministerio de Transportes y Comunicaciones indicó que “en el primer trimestre de 2026 se firmará el contrato con los nuevos contratistas” para la construcción del Aeropuerto de Chinchero, por lo que se esperaría que el reemplazante del Velasco Astete entre en funcionamiento recién hacia finales del 2027 o el primer trimestre del 2028.