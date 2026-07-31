La noche cusqueña volvió a vestirse de historia. En el estadio Inca Garcilaso de la Vega, Cienciano, el único club peruano que ha levantado dos títulos internacionales, protagonizó una remontada memorable que lo instaló en los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. El ‘Papá’ llegó con la pesada carga de revertir un 0-2 en la serie, pero desde el pitazo inicial asumió el desafío con valentía, presionó sin descanso y convirtió el arco de Lanús en un territorio de permanente amenaza. La clasificación también estuvo acompañada por el premio económico que otorga la Conmebol a los equipos que avanzan de ronda.

Cada minuto alimentó la ilusión de las tribunas y de todo un pueblo que volvió a creer en las noches coperas de Cienciano. La defensa sostuvo el equilibrio cuando el conjunto argentino intentó reaccionar y el arquero respondió con seguridad en los momentos decisivos. El desenlace fue tan contundente como inolvidable: un 4-0 que dio vuelta la serie, eliminó a Lanús y devolvió al cuadro imperial al escenario de los grandes protagonistas del torneo continental. Cusco celebró una gesta que reavivó la esperanza del club y del fútbol peruano.

Esta es la cantidad de dinero que recibió por haber pasado a octavos de final en la Copa Sudamericana 2026

La noche mágica de Cusco dejó mucho más que una clasificación histórica. Cienciano, impulsado por una remontada inolvidable frente a Lanús, no solo aseguró su presencia en los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026, sino que también conquistó un importante reconocimiento internacional acompañado de un premio económico millonario. La gesta del ‘Papá’ fue recompensada por la Conmebol con 600 mil dólares, equivalentes a aproximadamente 2 millones 33 mil 448,60 soles, por alcanzar una de las fases más competitivas del certamen continental.

Mientras el estadio Inca Garcilaso de la Vega celebraba una de sus noches más memorables, el conjunto cusqueño asumía un nuevo protagonismo para el fútbol peruano. Con la eliminación de Sporting Cristal tras caer 1-0 ante RB Bragantino en Brasil, Cienciano quedó como el único representante nacional que continúa con vida en el torneo. La victoria sobre el cuadro argentino no solo alimentó la ilusión de su hinchada, sino que también consolidó al club imperial como el último estandarte peruano en la escena internacional.

¿Cómo fue su histórica clasificación de Cienciano a los Octavos de Final de la Copa Sudamericana 2026?

Cusco vivió una de esas noches que quedan grabadas en la memoria del fútbol peruano. Cienciano desató una tormenta de goles y superó con autoridad por 4-0 a Lanús, resultado que le permitió sellar su clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana. El equipo dirigido por Horacio Melgarejo tomó el control del encuentro desde el primer minuto y encontró recompensa muy temprano, cuando Carlos Garcés abrió el marcador a los siete minutos, desatando la euforia en las tribunas del estadio Inca Garcilaso de la Vega. La ilusión comenzó a tomar forma con una actuación llena de intensidad y convicción.

La presión del conjunto imperial no dio tregua y, a los 40 minutos, Alejandro Hohberg amplió la ventaja con un potente remate desde fuera del área tras una asistencia de Garcés. Antes del descanso llegó el golpe decisivo: un largo envío de Marcos Martinich encontró a Cristian Souza, cuyo centro fue conectado de cabeza por Garcés para firmar el 3-0 y revertir la serie. En el complemento, Lanús buscó reaccionar con cambios ofensivos, pero se encontró con una defensa firme y un arquero seguro en los momentos más exigentes. Cienciano resistió cada intento argentino y terminó firmando una clasificación histórica con una actuación memorable.

Cusqueños celebraron en Cusco por la clasificación de Cienciano y las redes se llenaron de emotivos mensajes

Cusco despertó envuelto en una celebración que parecía no tener fin. La histórica clasificación de Cienciano a los octavos de final de la CONMEBOL Sudamericana desató una fiesta multitudinaria. Dentro del estadio Inca Garcilaso de la Vega, miles de hinchas permanecieron en las tribunas mucho después del pitazo final, entonando el himno del club mientras jugadores y cuerpo técnico recorrían el campo en una emotiva vuelta olímpica para agradecer el respaldo de su gente.

La celebración se extendió por las calles aledañas al estadio y alcanzó el centro histórico de la ciudad, donde caravanas de vehículos, banderas rojiblancas, bocinazos, cánticos y fuegos artificiales convirtieron la noche en una auténtica jornada de orgullo cusqueño. Decenas de aficionados se congregaron para festejar el triunfo del llamado “Papá de América”, mientras las redes sociales se inundaban de mensajes que evocaban las grandes gestas internacionales del club desde la conquista de la Copa Sudamericana en 2003. Con la ilusión renovada y el país pendiente de su camino, Cienciano se prepara ahora para enfrentar a Botafogo en los octavos de final del certamen continental.

Conoce aquí el próximo rival que tendrá Cienciano en octavos de final de la Copa Sudamericana de esta edición

La euforia por la clasificación de Cienciano a los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026 apenas comenzaba a asentarse cuando en Cusco ya se hablaba del siguiente reto. El camino del ‘Papá’ conduce ahora hacia un adversario de enorme jerarquía: Botafogo, uno de los clubes brasileños con mayor poder de plantilla y aspiraciones firmes de conquistar el torneo continental. La ilusión de la remontada frente a Lanús dio paso a un nuevo capítulo que promete poner a prueba el carácter del conjunto imperial. La ciudad volvió a mirar el calendario con expectativa y esperanza.

Todo apunta a que el primer duelo de la serie se disputará el miércoles 12 de agosto, a las 17:00 horas de Perú, en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, aunque la Conmebol aún no oficializa la programación. El enfrentamiento tendrá un ingrediente inédito, ya que será la primera vez que Cienciano y Botafogo se midan en una competencia oficial. Sin embargo, el cuadro cusqueño no llega como un desconocido ante equipos brasileños: a lo largo de su historia ya ha disputado diez encuentros frente a clubes de ese país en torneos organizados por la Conmebol. Otra noche internacional comienza a escribirse en la altura del Cusco.

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