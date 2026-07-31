Con el objetivo de fortalecer la competitividad de la artesanía textil de Espinar, Antapaccay puso en marcha el programa Espinar para el Mundo 2026, una iniciativa que beneficiará a 320 artesanas textiles de 13 comunidades campesinas ubicadas en el área de influencia directa de la operación minera.

El programa busca mejorar la calidad, innovación y comercialización de los productos elaborados por las artesanas, promoviendo nuevas oportunidades de negocio tanto en el mercado regional como nacional.

“La capacitación durará ocho meses y combinará el fortalecimiento de habilidades artesanales con herramientas de gestión empresarial, marketing digital y articulación comercial. Además, recibirán materiales para la producción, accederán a espacios de exhibición en ferias y podrán participar en el proceso de acreditación como maestras artesanas”, expresó Alan Farfán, gerente de Desarrollo Social de Antapaccay

La formación incluirá el perfeccionamiento de técnicas de tejido en palitos, máquina mecánica y telar a pedal, así como el desarrollo de estrategias para fortalecer la competitividad de los emprendimientos, generar acuerdos comerciales y facilitar el acceso a nuevos mercados.

Como parte de la iniciativa, también se impulsarán alianzas con instituciones públicas y privadas para contribuir a la sostenibilidad de los negocios liderados por las artesanas y fortalecer su inserción en cadenas comerciales.

Cabe señalar que, en 2023, el proyecto “Artesanía y Alfabetización” benefició a 386 artesanas; en 2024, “Artesanía y Emprendimiento” alcanzó a 369 participantes; y durante 2025, “Espinar para el Mundo” llegó a 385 beneficiarias, consolidando una estrategia de largo plazo orientada a posicionar la artesanía espinarense como una actividad competitiva, generadora de ingresos y promotora de la identidad cultural de la provincia.

Isidora Quispe Huayhua de la comunidad de Suero y Cama agradeció las capacitaciones que les brindan y a Antapaccay por la oportunidad continua que le permiten crecer en sus ingresos y mejorar su calidad de vida.

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