La formación incluirá el perfeccionamiento de técnicas de tejido en palitos, máquina mecánica y telar a pedal, así como el desarrollo de estrategias para fortalecer la competitividad de los emprendimientos | Foto: Difusión
La formación incluirá el perfeccionamiento de técnicas de tejido en palitos, máquina mecánica y telar a pedal, así como el desarrollo de estrategias para fortalecer la competitividad de los emprendimientos | Foto: Difusión
Por Redacción EC

Con el objetivo de fortalecer la competitividad de la artesanía textil de Espinar, Antapaccay puso en marcha el programa Espinar para el Mundo 2026, una iniciativa que beneficiará a 320 artesanas textiles de 13 comunidades campesinas ubicadas en el área de influencia directa de la operación minera.