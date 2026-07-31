Del 30 de julio al 2 de agosto de 2026, Lima reúne a instituciones públicas, investigadores, especialistas, estudiantes, organizaciones de conservación y representantes de comunidades en el III Congreso Peruano de Primatología con el fin de fortalecer la investigación científica, promover el intercambio de conocimientos y articular esfuerzos para la protección de los primates y sus hábitats.

El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, como coorganizador este congreso, dará a conocer las políticas, las acciones, los avances que desarrolla a favor de los primates como el Plan Nacional de Conservación de Primates Amenazados 2019-2029

Bajo el lema “Todos somos primatólogos”, esta tercera edición busca ampliar la participación y reconocer que la conservación de los primates no depende únicamente de la comunidad científica. El programa cuenta con ponencias magistrales de reconocidos especialistas internacionales, simposios, presentaciones orales, exhibición de pósteres, talleres, cursos y espacios de intercambio que congregará a 150 participantes vinculados con la investigación y conservación de estas especies.

El director ejecutivo del Serfor, Erasmo Otárola Acevedo, indicó que el Perú es uno de los países con mayor diversidad de primates del mundo y alberga 47 especies distribuidas en las regiones amazónica, andina y costera.

Bajo el lema “Todos somos primatólogos”, esta tercera edición busca ampliar la participación y reconocer que la conservación de los primates no depende únicamente de la comunidad científica | Serfor

“Este congreso demuestra que la articulación entre ciencia y gestión es clave para convertir el conocimiento en acciones concretas de conservación de los primates, especies que cumplen un rol esencial en los ecosistemas, como la polinización y regeneración de bosques, por lo que contribuyen con la estructura y regeneración natural del bosque”, añadió el titular del Serfor.

Fernando Carcelén Cáceres, decano de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, destacó que los primates y diversas especies de fauna silvestre enfrentan desafíos para su supervivencia, por lo que la investigación científica y la cooperación entre instituciones es fundamental para construir soluciones sostenibles.

Por su parte, Fanny Cornejo, presidenta del Comité Organizador y directora ejecutiva de Yunkawasi, afirmó que este congreso busca conectar la investigación científica con las experiencias de quienes trabajan directamente en los territorios. “La conservación de los primates requiere escuchar y articular a comunidades, guardaparques, especialistas, estudiantes, autoridades y organizaciones que comparten el compromiso de protegerlos”, señaló.

El programa también incluye experiencias de monitoreo y conservación desarrolladas en siete áreas naturales protegidas administradas por el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp).

El Comité Organizador del III Congreso Peruano de Primatología está integrado por la Asociación Peruana de Primatología, Yunkawasi, Proyecto Mono Tocón y Kawsay Biological Station. El evento cuenta con la coorganización del Ministerio del Ambiente, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP), el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) y la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Además, tiene el apoyo de organizaciones nacionales e internacionales vinculadas con la investigación, la conservación y la educación ambiental, como Primate Conservation, Inc., Re:wild, el Grupo de Especialistas en Primates de la UICN, CIVEFAS, el Parque de las Leyendas, Atiycuy Perú, Investigación de Medio Ambiente (IMA) y el Centro de Conservación, Investigación y Manejo de Áreas Naturales (CIMA).

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