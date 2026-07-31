El Serfor dará a conocer las políticas, las acciones, los avances que desarrolla a favor de los primates como el Plan Nacional de Conservación de Primates Amenazados 2019-2029 | Foto: Serfor
El Serfor dará a conocer las políticas, las acciones, los avances que desarrolla a favor de los primates como el Plan Nacional de Conservación de Primates Amenazados 2019-2029 | Foto: Serfor
Por Redacción EC

Del 30 de julio al 2 de agosto de 2026, Lima reúne a instituciones públicas, investigadores, especialistas, estudiantes, organizaciones de conservación y representantes de comunidades en el III Congreso Peruano de Primatología con el fin de fortalecer la investigación científica, promover el intercambio de conocimientos y articular esfuerzos para la protección de los primates y sus hábitats.