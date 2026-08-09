Sismo de magnitud 4.7 se registró este domingo en Satipo.

Un sismo de magnitud 4.7 se registró este domingo 9 de agosto en el departamento de Junín, informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) en sus canales oficiales.

De acuerdo con a la institución, el temblor ocurrió a la 10:40 a.m. y su epicentro fue localizado a 25 kilómetros al noreste del distrito de Satipo, provincia del mismo nombre, en la región Junín.

El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 114 kilómetros y fue percibido con una intensidad de III en dicha jurisdicción, según el reporte oficial.

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0542

Fecha y Hora Local: 09/08/2026,10:40:04

Magnitud: 4.7

Profundidad: 114 km

Latitud: -11.11

Longitud: -74.45

Intensidad: III Satipo

Referencia: 25 km al NE de Satipo, Satipo - Junínhttps://t.co/ajaTx0Ww8f — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) August 9, 2026

Las coordenadas registradas por los sensores fueron de -11.11 grados de latitud y -74.45 grados de longitud. Hasta el momento, las autoridades no han reportado daños materiales ni personas afectadas a consecuencia del evento.

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¿Qué debe contener una mochila de emergencia?

Una mochila de emergencia debe contener artículos esenciales para las primeras 24 horas, destacando agua embotellada, alimentos no perecibles y un botiquín de primeros auxilios.

¿Qué debe llevar tu mochila de emergencia en caso de temblor o terremoto? | Foto: Andina

¿Qué debe llevar una mochila de emergencia para mascotas?

Como ellos también son parte de nuestra familia, aquí los elementos básicos a tener en cuenta:

Agua y alimento: Al menos dos botellas de agua exclusivas para mascota y dos bolsas o latas de comida que sean fáciles de abrir.

Correa o canasto: Para contenerlos en caso de nerviosismo, ansiedad o miedo. Igualmente, el transportador debe estar cerca a la salida de nuestra vivienda.

Manta: En caso fuera necesario abrigarla en las horas siguientes a la emergencia debido al posible contacto de la mascota con el agua.

Medicamentos: Si nuestra mascota sufre de alguna condición médica, es importante tener suministros extras de sus medicinas regulares.

Plato para la comida: Tener un pequeño plato de comida o táper plástico donde poner el alimento y el agua.

Bolsitas: Para recoger sus deposiciones, pues, aunque la situación sea de emergencia, la higiene cumple un papel muy importante para quienes compartan espacio con el animal.