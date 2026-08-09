Sismo de magnitud 4.7 se registró este domingo en Satipo.

El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 114 kilómetros y fue percibido con una intensidad de III en dicha jurisdicción, según el reporte oficial.
REPORTE SÍSMICO: IGP/CENSIS/RS 2026-0542 Fecha y Hora Local: 09/08/2026,10:40:04 Magnitud: 4.7 Profundidad: 114 km Latitud: -11.11 Longitud: -74.45 Intensidad: III Satipo Referencia: 25 km al NE de Satipo, Satipo - Junínhttps://t.co/ajaTx0Ww8f
Las coordenadas registradas por los sensores fueron de -11.11 grados de latitud y -74.45 grados de longitud. Hasta el momento, las autoridades no han reportado daños materiales ni personas afectadas a consecuencia del evento.
Una mochila de emergencia debe contener artículos esenciales para las primeras 24 horas, destacando agua embotellada, alimentos no perecibles y un botiquín de primeros auxilios.
¿Qué debe llevar una mochila de emergencia para mascotas?
Como ellos también son parte de nuestra familia, aquí los elementos básicos a tener en cuenta:
Agua y alimento: Al menos dos botellas de agua exclusivas para mascota y dos bolsas o latas de comida que sean fáciles de abrir.
Correa o canasto: Para contenerlos en caso de nerviosismo, ansiedad o miedo. Igualmente, el transportador debe estar cerca a la salida de nuestra vivienda.
Manta: En caso fuera necesario abrigarla en las horas siguientes a la emergencia debido al posible contacto de la mascota con el agua.
Medicamentos: Si nuestra mascota sufre de alguna condición médica, es importante tener suministros extras de sus medicinas regulares.
Plato para la comida: Tener un pequeño plato de comida o táper plástico donde poner el alimento y el agua.
Bolsitas: Para recoger sus deposiciones, pues, aunque la situación sea de emergencia, la higiene cumple un papel muy importante para quienes compartan espacio con el animal.
Cobertura en vivo de un sismo en el valle del Mantaro, Junín, con epicentro al sur de Chupaca y profundidad superficial. La población evacuó viviendas y edificios con mochilas de emergencia, mientras se reportan rajaduras en edificaciones y posibles afectaciones en zonas cercanas como Canipaco y Chungosalto.