Sismo de magnitud 4.7 se registró este domingo en Satipo.
Sismo de magnitud 4.7 se registró este domingo en Satipo.
Por Redacción EC

Un sismo de magnitud 4.7 se registró este domingo 9 de agosto en el departamento de Junín, informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) en sus canales oficiales.

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