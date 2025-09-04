Satipo recibió más de 30 mil visitantes en las últimas Fiestas Patrias.

La ciudad de Satipo se perfila como uno de los destinos más atractivos de la selva central del Perú, ya que recibió más de 30 mil visitantes en las últimas Fiestas Patrias y se espera que dicha cifra aumente en los siguientes feriados largos.

“Hemos recibido más de 30 mil visitantes en el último feriado largo por Fiestas Patrias, una cifra que duplicó la del año anterior (2024), atraídos por destinos como Betania, Tina de Piedra y San Andrés”, indicó el subgerente de Promoción Empresarial y Turismo de la provincia de Satipo, Juan Valenzuela.

El funcionario precisó que la mayoría de visitantes proviene del turismo interno. También arriban turistas de Japón, China, Europa y Medio Oriente, interesados tanto en los paisajes como en el comercio, especialmente en el cacao y café de calidad.

Este crecimiento se ve favorecido por las operaciones del Aeropuerto Mayor Nancy Flores Páucar, ubicado en el distrito de Mazamari, que conecta la provincia con el resto del país y con visitantes internacionales.

Satipo, ubicada en la zona del VRAEM (Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro, alberga más de 200 cascadas, una variada oferta gastronómica amazónica y el aporte cultural de comunidades nativas.

Naturaleza y ecoturismo

Las piscinas naturales de Betania y las cataratas San Andrés, Tina de Piedra, Arco Iris y Gallito de las Rocas, situadas en distintos distritos de la provincia, se han convertido en destinos obligados para quienes buscan ecoturismo y contacto directo con la naturaleza. También sobresale la piedra dorada de Mazamari, a la que la tradición local atribuye propiedades energéticas.

Sabores amazónicos que conquistan

Restaurantes como Nápoles, La Laguna de Imelda, Las Brisas y El Águila, entre otros, ofrecen platos emblemáticos de la Amazonía, entre ellos el tacacho con cecina, el chaufa amazónico y el tradicional masato, preparados con insumos locales. La experiencia se completa con las cafeterías Mazari, Turpay y la de la cooperativa de Pangoa, que invitan a degustar café, cacao, licores exóticos y otros productos que reflejan la riqueza agrícola de la región.

Turismo vivencial en comunidades nativas

Más allá de la naturaleza y la gastronomía, Satipo resalta por la presencia de comunidades nativas que comparten con orgullo su identidad cultural. Las comunidades asháninka Boca Capirushari, en Mazamari, han desarrollado proyectos de turismo vivencial que permiten a los visitantes conocer de cerca sus tejidos, vestimentas, medicina ancestral. Del mismo modo, la comunidad Nomatsiguenga San Antonio De Sonomoro, Pangoa, realiza proyectos de agroindustria, costura, artesanías, además resguardan un reservorio de agua salada de origen ancestral cuya sal que es apreciada por su sabor y sus propiedades curativas.

Con su riqueza natural, su variada gastronomía y la apertura cultural de sus comunidades, Satipo se ha consolidado como un destino económico, accesible y auténtico en la selva central del Perú. Su crecimiento en los últimos años confirma que es una alternativa cada vez más buscada por quienes desean combinar aventura, naturaleza y cultura viva en un mismo viaje.