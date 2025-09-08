Diez religiosas carmelitas abandonaron el Perú y partieron rumbo a España tras recibir constantes amenazas de traficantes de terrenos en Manchay, según informó el medio especializado Vatican News. Las hermanas vivieron durante 14 años en el convento San José y Santa Teresa de Jesús, enclavado entre cerros, donde habían levantado un espacio de oración, paz y ayuda comunitaria.

Las amenazas comenzaron hace cuatro años, pero en los últimos meses se intensificaron hasta volverse insostenibles. Vecinos relataron que las carmelitas descalzas eran activas colaboradoras en misas y actividades sociales. La tranquilidad del convento se quebró cuando empezaron a llegar mensajes extorsivos acompañados de bidones con gasolina, en los que se exigía el abandono inmediato del lugar.

Convento de Manchay cierra tras extorsiones contra carmelitas. (Foto: Captura/América Noticias)

Según Vatican News, los ataques provendrían de traficantes de terrenos interesados en adueñarse de un área originalmente destinada a una obra social. En uno de los mensajes, se advertía a las religiosas que serían quemadas vivas si no acataban las exigencias. Ante esta situación, se dispuso el cierre definitivo del convento, que ahora permanece con sus puertas cerradas.

La comunidad de Manchay recibió con tristeza la partida de las religiosas, muy queridas por su compromiso y entrega. Los pobladores indicaron que ahora deben caminar un kilómetro y medio hasta la iglesia matriz para poder participar en las celebraciones dominicales, lo que agrava la sensación de vacío espiritual que dejó su partida.

El Vaticano autorizó el traslado el pasado 4 de julio a través del Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica. Las diez religiosas se instalaron en el monasterio Purísima Concepción de Onda, en España, un espacio cerrado desde 2022 que será reactivado gracias a su presencia.

Diez carmelitas abandonan convento en Manchay por amenazas de muerte. (Foto: Captura/América Noticias)

Aunque el sacerdote de la zona evitó pronunciarse sobre lo ocurrido, los informes señalan que las carmelitas esperan iniciar una nueva etapa de oración y servicio en un entorno seguro. La comunidad de fieles en Manchay, mientras tanto, mantiene la esperanza de que algún día puedan regresar sin el temor de volver a ser víctimas de violencia o amenazas.

