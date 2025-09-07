Accidente en Cercado de Lima
La mañana de hoy, domingo 7 de diciembre, en circunstancias aún por esclarecer, una miniván se despistó y chocó contra una baranda en el puente Ricardo Palma, en la avenida Abancay, y luego cayó sobre el parque de La Muralla dejando ocho personas heridas.
Al lugar llegaron agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP), quienes cercaron la zona para auxiliar al vehículo amarillo, de placa APR-416, que circulaba desde la Av. Abancay con sentido al distrito del Rímac.
Además cerca de 11 ambulancias de los Bomberos estuvieron en la emergencia, apoyados por efectivos de la unidad policial de Rescate y personal de la Municipalidad de Lima.
El Observatorio Nacional de Seguridad Vial del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) informó que 1,668 personas han fallecido en accidentes de tránsito en Lima Metropolitana entre enero y julio de 2025. La cifra incluye víctimas de 847 siniestros mortales, de los cuales el 93.3 % ocurrieron en zonas urbanas, especialmente en avenidas.
