Personal de los Bomberos realizando trabajos de rescate. Foto: Joseph Angeles B /@photo.gec
Accidente en Cercado de Lima
  Personal de los Bomberos realizando trabajos de rescate. Foto: Joseph Angeles B /@photo.gec
    Personal de los Bomberos realizando trabajos de rescate. Foto: Joseph Angeles B /@photo.gec

  Personal de la PNP constata los daños del vehículo. Foto: Joseph Angeles B /@photo.gec
    Personal de la PNP constata los daños del vehículo. Foto: Joseph Angeles B /@photo.gec

  La Policía viene investigando las causas del sucedo que ocurrió en la mañana. Foto: Joseph Angeles B /@photo.gec
    La Policía viene investigando las causas del sucedo que ocurrió en la mañana. Foto: Joseph Angeles B /@photo.gec

  El accidente dejó como saldo de 8 heridos. Foto: Joseph Angeles B /@photo.gec
    El accidente dejó como saldo de 8 heridos. Foto: Joseph Angeles B /@photo.gec

  Esta vía de Lima Metropolitana es una de las más transitadas de la ciudad. Foto: Joseph Angeles B /@photo.gec
    Esta vía de Lima Metropolitana es una de las más transitadas de la ciudad. Foto: Joseph Angeles B /@photo.gec

  La miniván cayó de una altura de más de 4 metros. Foto: Joseph Angeles B /@photo.gec
    La miniván cayó de una altura de más de 4 metros. Foto: Joseph Angeles B /@photo.gec

Redacción EC
La mañana de hoy, domingo 7 de diciembre, en circunstancias aún por esclarecer, una miniván se despistó y chocó contra una baranda en el puente Ricardo Palma, en la , y luego cayó sobre el parque de La Muralla dejando ocho personas heridas.

Al lugar llegaron agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP), quienes cercaron la zona para auxiliar al vehículo amarillo, de placa APR-416, que circulaba desde la Av. Abancay con sentido al distrito del Rímac.

Además cerca de 11 ambulancias de los Bomberos estuvieron en la emergencia, apoyados por efectivos de la unidad policial de Rescate y personal de la Municipalidad de Lima.

El Observatorio Nacional de Seguridad Vial del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) informó que 1,668 personas han fallecido en accidentes de tránsito en Lima Metropolitana entre enero y julio de 2025. La cifra incluye víctimas de 847 siniestros mortales, de los cuales el 93.3 % ocurrieron en zonas urbanas, especialmente en avenidas.

