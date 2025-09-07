Momentos de pánico se vivieron la mañana de este domingo en el Cercado de Lima, cuando una miniván de color amarillo, de placa APR-416, se despistó en el puente Abancay y cayó sobre el Parque La Muralla tras romper la baranda de seguridad de la vía.

El accidente ocurrió aproximadamente a las 9:50 horas, en sentido hacia el Rímac, y dejó como saldo nueve personas heridas, quienes fueron auxiliadas por transeúntes y posteriormente trasladadas a hospitales cercanos por las unidades de emergencia.

La unidad rompió la baranda de seguridad de la avenida Abancay y terminó en el Parque La Muralla. (Foto: Difusión)

Testigos señalaron que el vehículo impactó violentamente contra la reja de seguridad del puente antes de precipitarse al parque, lo que generó alarma entre los vecinos y peatones de la zona, considerada una de las más transitadas de la capital.

Para atender la emergencia se movilizaron 11 unidades del Cuerpo General de Bomberos, además de efectivos de la Policía Nacional, incluida la unidad de rescate, y personal de la Municipalidad de Lima, quienes cerraron un carril del puente en dirección al Rímac para facilitar las labores de auxilio y verificar el estado de la infraestructura.

Bomberos, Policía y personal municipal acudieron con 11 unidades de emergencia al puente Abancay. (Foto: Difusión)

La miniván figura a nombre de Luciano Chuctalla Vilca; sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado si él era quien conducía la unidad al momento del siniestro. Tampoco se ha precisado el estado de salud del chofer.

Las causas del despiste aún no han sido determinadas. Las autoridades policiales y municipales permanecen en la zona para continuar con las diligencias, mientras se espera un pronunciamiento oficial sobre el origen del accidente.

Número de emergencias

Existe el sistema SAMU de atención médica de urgencia opera durante las 24 horas y es gratuito. Para solicitar su ayuda solo debes marcar el 106.

También se cuenta con la Cruz Roja ante desastres naturales u otras crisis que pongan en peligro la salud, seguridad y vida puedes acceder a este servicio humanitario y gratuito llamando al 115.