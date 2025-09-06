El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) informó que su oficina registral en el distrito de Miraflores atenderá todos los domingos hasta el 12 de octubre, exclusivamente para trámites y recojo del Documento Nacional de Identidad (DNI).

La entidad explicó que esta iniciativa tiene como objetivo que los ciudadanos renueven o actualicen sus datos antes del cierre del Padrón Electoral de las Elecciones Generales 2026, previsto para el 14 de octubre.

El local de Miraflores, ubicado en la avenida Ernesto Diez Canseco 230, abrirá sus puertas a las 8:45 de la mañana y atenderá hasta las 12:45 del mediodía.

Esta medida complementa la ampliación de horarios a 12 horas corridas en seis agencias de Lima Metropolitana: San Borja, Jesús María, Santa Anita, Independencia, Cercado y Miraflores. En tanto, las agencias de San Juan de Miraflores, Centro de Lima, Lurín y Callao atenderán de 7:45 a. m. a 4:45 p. m.

Cabe precisar que, desde el 28 de agosto, el Reniec emite únicamente el DNI electrónico 3.0, tanto para adultos como para menores de edad. Los DNI convencionales azul y amarillo dejaron de imprimirse, aunque seguirán siendo válidos hasta la fecha de su caducidad.

El costo del nuevo documento es de S/ 30 para adultos y de S/ 16 para menores de edad hasta fin de año. Aquellos ciudadanos que no actualicen sus datos en el DNI antes del 14 de octubre no verán reflejados los cambios en el Padrón Electoral que regirá las elecciones de 2026.