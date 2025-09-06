La gastronomía peruana continúa conquistando paladares en todo el mundo y, esta vez, el pan con chicharrón se ha convertido en protagonista tras llegar a la semifinal del Mundial de Desayunos organizado por el streamer Ibai Llanos.

Para celebrarlo, el Castillo de Chancay regalará este 6 y 7 de septiembre este delicioso clásico nacional a las primeras 100 personas que compren sus entradas en esos días.

Las actividades se realizarán de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. durante dos días consecutivos, brindando a los visitantes la oportunidad de elegir entre sábado o domingo para disfrutar de este tradicional aperitivo.

Además, como parte de la experiencia, el público podrá recorrer los tres tours temáticos del Castillo de Chancay: el Tour de los Exploradores del Mundo, el Tour de los Guardianes del Rey y el Tour de los Viajeros del Tiempo. Cada recorrido transportará a distintas épocas y culturas mediante escenografías, efectos especiales y guías caracterizados que hacen de la visita una experiencia inolvidable.

Pan con Chicharrón gratis en el Castillo de Chancay

El pan con chicharrón gratis estará disponible para las primeras 100 personas que soliciten su cupón a través del WhatsApp 944574095.

Para validar su participación, deberán llenar previamente un formulario con sus datos generales y completar la compra de sus entradas en las boleterías del Castillo de Chancay.

Junto a estas iniciativas, el público podrá disfrutar de otras atracciones como la Casa del Terror, pensada para quienes buscan experiencias llenas de adrenalina, el vestidor de Trajes Medievales y Castilandia, exclusivo para los más pequeños.

Estamos convencidos de que este gran aperitivo nacional seguirá dando que hablar, especialmente por la gran acogida que ha tenido en el Mundial de Desayunos. El pan con chicharrón no solo resalta como parte de nuestra identidad gastronómica, sino que también demuestra el entusiasmo del público por celebrar los sabores que nos representan.