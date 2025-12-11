El popular streamer español Ibai Llanos ha demostrado ser un nuevo admirador de la música peruana, en particular de la cumbia, al protagonizar un video, junto al ‘influencer’ argentino Gaspi’, donde canta y baila los éxitos del Grupo 5.

Y es que, la secuencia, viralizada en redes sociales, fue grabada en un autobús mientras recorría las calles de Lima durante su reciente visita al Perú, donde entregó el sartén de oro, premio del Mundial de Desayunos, otorgado al país por su famoso pan con chicharrón.

Según se detallaron en el video, la iniciativa surgió a raíz de la propuesta de Ibai a Gaspi de “pedir disculpas al público peruano” por una serie de bromas hechas previamente en redes sociales.

Para concretarlo, los streamers optaron por invitar a transeúntes al vehículo con alegría. Así, en el clip se observa cómo Ibai solicita al conductor, identificado como Gerardo, que encienda la radio y cambie la música, reiterando su deseo de “armar la fiesta”.

Tras ello, se escucharon reconocidos temas del Grupo 5, como “El teléfono”, “Eres mi bien”, “La Valentina” y “La amante”, mientras que los invitados por Ibai coreaban y bailaban las canciones del emblemático grupo norteño.

Ibai con el Grupo 5 (imagen referencial) | Foto: Difusión

Entre los momentos más destacados, Ibai se unió al coro del popular hit “Eres mi bien”, confirmando su entusiasmo por el género y el Grupo 5.

El video, publicado en la cuenta de YouTube de Ibai, tuvo un impacto inmediato, superando los 17 millones de reproducciones a menos de 24 horas de su publicación.

Por otro lado, el Grupo 5 cerrará el año con un gran evento titulado “Bienvenido 2026”, el próximo 31 de diciembre en la Estancia de Monsefú, en Chiclayo. Las entradas ya se encuentran disponibles en Teleticket.