Incluso antes de pisar el Perú por primera vez, Ibai Llanos ya se declaraba fan de nuestra gastronomía. El “Mundial de desayunos”, —el concurso que lanzó en agosto del 2025 y que terminó coronando al pan con chicharrón gracias a la siempre activa comunidad peruana— fue su puerta de entrada a las técnicas, sabores e insumos de una de las cocinas más diversas del mundo. Con esa curiosidad encendida, a finales de noviembre el ‘streamer’ español finalmente aterrizó en Lima para grabar contenido para sus plataformas y, sobre todo, para probar en persona la comida callejera peruana que tanto había comentado con su audiencia.

En su canal de YouTube, el video que registra su experiencia gastronómica superó el millón de reproducciones en menos de 24 horas. Y se perfila como una invitación para que más personas descubran algunos de los platos más queridos por los peruanos, que Ibai probó de la mano de varios de los más destacados representantes de la gastronomía nacional.

Aunque el video estaba centrado en la comida callejera, por un tema logístico Ibai Llanos —como ya ha hecho en otros países de América Latina— eligió una selección de platos típicos del street food local, pero los probó en un espacio cerrado. En este caso, en el restaurante El Señorío de Sulco, donde el chef Flavio Solórzano fue su guía durante toda la experiencia.

¿Te animarías a hacer la ruta de Ibai? Estos fueron los platos que probó:

Cebiche, lomo saltado y picarones del Señorío de Sulco

Ibai empezó su ruta probando un cebiche clásico: pescado, camote, choclo y cebolla. El español describió el plato como un “vicio” y dijo que era uno de sus favoritos de la gastronomía peruana junto con el lomo saltado, plato que identificó de manera inmediata cuando se lo pusieron en la mesa. “Esta es una de las joyas de la corona del Perú”, dijo sobre este fondo. Su experiencia incluyó un postre: los picarones, que inicialmente pensó que eran calamares. Después de probarlos, dio a entender que Perú podría ir a un “Mundial de postres” con el picarón.

Precio: en El señorío de Sulco el cebiche tiene un precio de 55 soles. El lomo saltado cuesta 59 soles y los picarones 22 soles.

(Captura de pantalla/ YouTube)

Causa limeña de La Huaca Pucllana

Este plato hecho por Marilú Madueño impresionó al ‘streamer’, que consideró la combinación de la papa, con el atún y la mayonesa como infalible. Su guía comparó la causa con lo que los japoneses hacen con el arroz, explicando que en el Perú se hace con la papa.

Precio: las causitas de la Huaca Pucllana cuestan 60 soles.

Papa rellena de El bodegón

Inicialmente, Ibai creyó que era una empanada de carne con huevo, y hasta la llamó “empanada salteña” por error. Se sorprendió mucho al saber su verdadera identidad y más al probar su sabor. “Esto está buenísimo”, dijo. Luego, el guía le contó más sobre la diversidad de papas en el Perú y la técnica que permite que las papas rellenas sean tan crocantes. La versión que probó estuvo a cargo de la chef Cinzia Repetto.

Precio: esta entrada tiene un precio de 29 soles en El Bodegón.

Anticuchos de Anticuchos Bran

Este fue uno de los platos que más sorprendió a Ibai Llanos, y no solo al descubrir la proteína de la que está hecha este plato (corazón de ternera), sino también por el nivel de picante de las salas que probó: el ají de rocoto. También le resultó agradable el huacatay. El plato fue hecho por el chef Brandon Altamirano. Al final, señaló que este plato es tan contundente que “te quita el hambre y te quita todo”.

Precio: en Anticuchos Bran el precio de una porción de anticuchos es de 34 soles.

(Captura de pantalla/ YouTube)

Ají de gallina de El rincón que no conoces

Al ver el plato, Ibai Llanos creyó que se trata de un plato de fusión con inspiración asiática: le pareció un wok o “pollo al curri”. Al enterarse de que el plato era ají de gallina, Ibai exclamó sorprendido: “Para muchos de ustedes, este plato será de sus favoritos”. La preparación que probó el español fue de la chef Elena Santos, heredera del legado culinario de Teresa Izquierdo y una de las cocineras más reconocidas actualmente en el país.

Dato: El ají de gallina de El rincón que no conoces fue premiado como el mejor del país en los Premios Somos 2025. Este plato tiene un costo de 50 soles.

Emoliente de Misky Yakus

Finalmente, el creador de contenidos español probó una bebida típica de los desayunos carretilleros peruanos: el emoliente. Y el encargado de hacerle probar la bebida fue una leyenda del rubro: el emolientero Jorge Mendoza de Misky Yakus.

La Yapa

En el video de comida callejera peruana, Ibai Llanos también incluyó su visita a El Chinito, la famosa sanguchería que lanzó el “Menú de Ibai” durante el Mundial de desayunos. A su paso por Lima, Ibai estuvo de cocinero en El Chinito y, luego, repartió panes a los peatones que transitaban por el Centro de Lima, cerca a este emblemático lugar. //