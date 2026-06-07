Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El colapso de un edificio en la ciudad de General Santos durante el terremoto de magnitud 7,8 que sacudió a Filipinas. (Captura de video).
El colapso de un edificio en la ciudad de General Santos durante el terremoto de magnitud 7,8 que sacudió a Filipinas. (Captura de video).
Por Agencia EFE

Un fuerte terremoto de magnitud 7,8 sacudió este lunes la región de Mindanao, en el sur de Filipinas, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, en inglés), desatando una alerta por tsunami en el archipiélago así como en la costa sureste de Japón.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.