Un estudiante mató este viernes a al menos dos adolescentes en una escuela del sur de Filipinas antes de quitarse la vida, informaron autoridades locales a la AFP, en el tercer suceso de este tipo en el país desde junio.

Los equipos locales de rescate recibieron una alerta por disparos en el recinto de la Escuela Secundaria Nacional de Banga, en la provincia de Cotabato del Sur, en la isla de Mindanao, hacia las 13H30 (05H30 GMT).

“Murieron un joven y una muchacha, ambos estudiantes de noveno grado”, declaró por teléfono a la AFP la trabajadora de la agencia de gestión de desastres Rizalie Dedel, quien añadió que el atacante se suicidó.

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El gobernador provincial de Cotabato del Sur, Reynaldo Tamayo, dijo a la AFP que el tirador era compañero de clase de las víctimas.

“Era estudiante de esa escuela, de noveno grado”, afirmó Tamayo.

Añadió que al menos tres personas estaban siendo tratadas por heridas de bala en un hospital local.

Tamayo indicó que el atacante utilizó una pistola de nueve milímetros “muy bien mantenida” y actuó solo.

Por su parte, el alcalde de Banga, Albert Palencia, declaró en una entrevista radial que el sospechoso, hijo de funcionarios del Departamento de Educación, tomó el arma de una caja fuerte en su domicilio.

Según Palencia, el estudiante de secundaria había advertido a dos amigos sobre su plan de hacerlo “justo después del almuerzo”.

Agentes de policía trabajan en el lugar del crimen tras un tiroteo en una escuela secundaria en la ciudad de Banga, Cotabato del Sur, en la isla sureña de Mindanao, el 18 de septiembre de 2026. Foto: STR / AFP / STR

La policía aún no ha confirmado la edad del atacante.

En un video publicado en Facebook y verificado por la AFP, se observa a un hombre cargando a lo que parece ser un niño herido fuera de la escuela y subiéndolo apresuradamente al sidecar de una motocicleta que aguardaba en el lugar.

El tiroteo del viernes se produjo exactamente un mes después de que un estudiante transmitiera en directo cómo mataba a un compañero en otra escuela de Mindanao antes de suicidarse.

Este mes se realizaron en todo Filipinas simulacros de respuesta ante tiradores activos con el objetivo de reforzar la seguridad.

Palencia señaló el viernes que los padres del atacante de Banga participaron en esos ejercicios.