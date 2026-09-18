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Resumen

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Un policía coloca cinta amarilla en el lugar del crimen tras un tiroteo en una escuela secundaria en la ciudad de Banga, Cotabato del Sur, en la isla sureña de Mindanao, el 18 de septiembre de 2026. Foto: STR / AFP
Un policía coloca cinta amarilla en el lugar del crimen tras un tiroteo en una escuela secundaria en la ciudad de Banga, Cotabato del Sur, en la isla sureña de Mindanao, el 18 de septiembre de 2026. Foto: STR / AFP
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Por Agencia AFP

Un estudiante mató este viernes a al menos dos adolescentes en una escuela del sur de Filipinas antes de quitarse la vida, informaron autoridades locales a la AFP, en el tercer suceso de este tipo en el país desde junio.

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