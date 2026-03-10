La esperada sexta edición de “La Velada del Año” ya tiene cartel confirmado y promete ser uno de los eventos más grandes del streaming y el entretenimiento digital en 2026. El espectáculo, creado por el streamer español Ibai Llanos, volverá a reunir a creadores de contenido, streamers, músicos e influencers en un ring de boxeo frente a miles de espectadores y millones de personas siguiendo la transmisión online.

En esta ocasión, el evento se realizará el 25 de julio en la ciudad de Sevilla, y contará con una cartelera de peleas que mezcla rivalidades virales, combates entre streamers y enfrentamientos entre personalidades del internet hispano. Como en ediciones anteriores, el evento cerrará con un combate estelar que enfrentará a dos de los creadores de contenido más populares de habla hispana.

Lista de peleas confirmadas de La Velada del Año 6

Pelea de periodistas deportivos : Edu Aguirre vs. Gastón Edul.

: Edu Aguirre vs. Gastón Edul. Fabiana Sevillano vs. La Parce

Clersss vs. Natalia Mx

Kidd Keo vs. Lit Killah

Alondrissa vs. Angie Velasco

Viruzz vs. Gero Arias

Sami Rivers vs. Roro

Marta Díaz vs. Tatiana Kaer

Fernanfloo vs. YoSoyPlex

Evento estelar: Illojuan vs. The Grefg

Pelea de periodistas deportivos: Edu Aguirre vs. Gastón Edul

Uno de los combates más curiosos de esta edición será el enfrentamiento entre dos periodistas deportivos muy conocidos.

Por un lado estará Edu Aguirre, reconocido por su participación en programas deportivos en España y por sus intervenciones polémicas en debates futbolísticos.

Del otro lado del ring estará Gastón Edul, quien ganó gran popularidad cubriendo a la Selección Argentina y los Mundiales de fútbol en redes sociales.

Fabiana Sevillano vs. La Parce

Otra pelea confirmada será entre la creadora de contenido Fabiana Sevillano y la influencer conocida como La Parce.

Ambas se han hecho populares en redes sociales y ahora buscarán demostrar su preparación física y determinación en el ring. Este combate forma parte de las peleas femeninas que cada año ganan más protagonismo dentro del evento.

Clersss vs. Natalia Mx

El combate entre Clersss y Natalia Mx será otro de los enfrentamientos femeninos de la cartelera. En este enfrentamiento está el ‘picante’ puesto por un amorío curioso, Juanguarnizo.

Las dos influencers cuentan con comunidades activas en plataformas como Twitch, YouTube y TikTok, por lo que su pelea promete generar gran expectativa entre sus seguidores.

Kidd Keo vs. Lit Killah

Una de las peleas más llamativas del evento será la que enfrentará a dos figuras de la música urbana.

El rapero español Kidd Keo se subirá al ring para enfrentar al cantante argentino Lit Killah. Ambos cuentan con millones de reproducciones en plataformas de streaming y una enorme base de fans en América Latina y España.

Este combate mezcla el mundo de la música con el del entretenimiento digital, algo que se ha convertido en una marca característica de “La Velada del Año”.

Alondrissa vs. Angie Velasco

Otra pelea confirmada es la de Alondrissa contra Angie Velasco. Este combate también forma parte de la creciente presencia femenina dentro del evento, algo que en las últimas ediciones ha generado combates muy comentados en redes sociales.

Viruzz vs. Gero Arias

Uno de los participantes más experimentados de “La Velada del Año” regresará al ring.

El streamer español Viruzz volverá a pelear, esta vez contra el influencer argentino Gero Arias. Viruzz ya ha participado en ediciones anteriores del evento y ha demostrado ser uno de los competidores más comprometidos con el entrenamiento, por lo que su combate genera mucha expectativa.

Sami Rivers vs. Roro

El combate entre Sami Rivers y Roro será otro de los enfrentamientos femeninos del evento. Ambas creadoras de contenido cuentan con comunidades muy activas en redes sociales y su pelea promete ser una de las más comentadas de la noche.

Marta Díaz vs. Tatiana Kaer

La influencer española Marta Díaz también se subirá al ring para enfrentar a Tatiana Kaer.

Marta Díaz es una de las personalidades digitales más conocidas en España, por lo que su participación en el evento ha generado gran interés entre sus seguidores.

Fernanfloo vs. YoSoyPlex

Una de las peleas más esperadas del evento enfrentará a dos gigantes de YouTube.

El salvadoreño Fernanfloo regresará a un evento masivo para enfrentar al creador español YoSoyPlex.

Fernanfloo es uno de los youtubers más influyentes de habla hispana, mientras que Plex ha ganado gran popularidad en los últimos años gracias a sus retos y aventuras alrededor del mundo.

Evento estelar: Illojuan vs. TheGrefg

La pelea principal de la noche será protagonizada por dos de los streamers más importantes del mundo hispanohablante.

El malagueño IlloJuan se enfrentará al popular creador de contenido TheGrefg en el combate estelar de la velada.

Ambos cuentan con millones de seguidores en plataformas como Twitch y YouTube, por lo que su enfrentamiento promete romper récords de audiencia.

Cuándo y dónde será “La Velada del Año 6”

“La Velada del Año 6” se celebrará el 25 de julio de 2026 en la ciudad de Sevilla.

El evento reunirá a miles de espectadores en el estadio y será transmitido en directo a través del canal de Twitch de Ibai Llanos, como ya es tradición en todas las ediciones anteriores.

Se espera que esta nueva entrega vuelva a romper récords de audiencia, tal como ocurrió con las ediciones previas del evento, que se han convertido en uno de los espectáculos de streaming más grandes del mundo.