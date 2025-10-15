Ibai Llanos tenía entusiasmados a miles de fanáticos peruanos tras prometer una visita al país luego de que Perú ganara su popular Mundial de Desayunos. Sin embargo, el conocido creador de contenido español cambió los planes y confirmó que su próximo destino en Latinoamérica no será el país del pan con chicharrón, sino otro de la región.

La confirmación llegó a través de sus redes sociales, donde Ibai anunció su nuevo itinerario y pidió recomendaciones para disfrutar de su viaje. A continuación, te contamos qué país visitará el streamer español.

¿QUÉ PAÍS VISITARÁ IBAI LLANOS EN LUGAR DE PERÚ?

Aunque Perú fue el gran ganador del Mundial de Desayunos y esperaba con entusiasmo su visita, Ibai Llanos sorprendió al revelar que su próximo viaje será a Chile. A través de sus redes sociales, el streamer español confirmó que viajará al país sureño el próximo mes. “El mes que viene me voy a Latinoamérica y voy a estar en Chile”, declaró, mostrando su emoción por conocer el país y su cultura. Además, pidió a sus seguidores chilenos que le recomienden lugares y comidas típicas para aprovechar su estancia, según recoge Infobae.

¿QUÉ PLANEA HACER IBAI DURANTE SU VISITA A CHILE?

Ibai adelantó que recorrerá los principales atractivos turísticos de Chile. Mencionó su intención de conocer Santiago, subir al cerro San Cristóbal y visitar Valparaíso. Con su característico humor, bromeó al leer que debía ir a la Plaza de Armas: “¿Cómo que la plaza de armas?”, comentó entre risas. Además, dijo que quiere probar el pastel de choclo del restaurante Divertimento Chileno, las empanadas de Don Guille y la famosa marraqueta, recordando su competencia del Mundial de Desayunos.

¿QUÉ HABÍA DICHO IBAI SOBRE VISITAR PERÚ?

El compromiso nació el 14 de septiembre, cuando Ibai felicitó a Perú en un video por su victoria en el Mundial de Desayunos, una competencia virtual en la que varios países presentaron sus mejores platos matutinos. En aquel video, el streamer mostró la “sartén de oro”, un trofeo simbólico que representaba el entusiasmo y la unión de los peruanos. “Ha sido una actuación increíble y el premio era esta sartén dorada”, dijo entre risas. En ese momento, insinuó que viajaría al país para agradecer el apoyo masivo que recibió durante la votación.

¿CÓMO REACCIONARON LOS SEGUIDORES PERUANOS ANTE EL NUEVO DESTINO DE IBAI?

El anuncio generó una ola de comentarios en redes sociales. Muchos fans expresaron su decepción con mensajes llenos de humor, como “En Chile deberías buscar un restaurante peruano para desayunar de verdad” o “Ibai, no te olvides de tu promesa, la sartén de oro te espera aquí”. Pese a la sorpresa, los peruanos no pierden la ilusión de verlo llegar en algún momento para disfrutar juntos de un auténtico desayuno con pan con chicharrón.

¿QUIÉN ES IBAI LLANOS?

Ibai Llanos es uno de los streamers y creadores de contenido más influyentes del mundo. Con millones de seguidores en Twitch y YouTube, se ha ganado el cariño del público por su carisma y cercanía con la audiencia latinoamericana. Entre sus proyectos más populares destacan La Velada del Año y sus torneos temáticos, que suelen reunir a figuras del entretenimiento, la música y el deporte. El Mundial de Desayunos es solo una muestra de su enorme poder de convocatoria, capaz de movilizar comunidades enteras en redes sociales.