¿Vives en un edificio? Estos errores durante un sismo podrían ponerte en grave peligro | Foto: Pexels
¿Vives en un edificio? Estos errores durante un sismo podrían ponerte en grave peligro | Foto: Pexels
Por Redacción EC

Un sismo fuerte puede generar confusión cuando ocurre dentro de un edificio y surge la urgencia de salir. Algunas decisiones pueden aumentar el riesgo y dificultar una evacuación segura, especialmente cuando el movimiento sorprende a las personas en pisos elevados. Ante esta situación, el comandante de Bomberos Carlos Paredes, integrante del equipo de Búsqueda y Rescate Urbano en estructuras colapsadas (USAR, por sus siglas en inglés), explica qué acciones evitar y cómo prepararse antes de una emergencia. En estos escenarios, actuar por impulso puede llevar a cometer errores que expongan a quienes buscan ponerse a salvo y complicar el desplazamiento de otras personas. A continuación, te contamos cuáles son los errores más peligrosos y qué recomendaciones seguir para actuar con mayor seguridad durante un movimiento sísmico.

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