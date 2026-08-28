Un sismo fuerte puede generar confusión cuando ocurre dentro de un edificio y surge la urgencia de salir. Algunas decisiones pueden aumentar el riesgo y dificultar una evacuación segura, especialmente cuando el movimiento sorprende a las personas en pisos elevados. Ante esta situación, el comandante de Bomberos Carlos Paredes, integrante del equipo de Búsqueda y Rescate Urbano en estructuras colapsadas (USAR, por sus siglas en inglés), explica qué acciones evitar y cómo prepararse antes de una emergencia. En estos escenarios, actuar por impulso puede llevar a cometer errores que expongan a quienes buscan ponerse a salvo y complicar el desplazamiento de otras personas. A continuación, te contamos cuáles son los errores más peligrosos y qué recomendaciones seguir para actuar con mayor seguridad durante un movimiento sísmico.

¿CUÁLES SON LOS ERRORES QUE DEBES EVITAR DURANTE UN SISMO EN UN EDIFICIO?

Intentar bajar por las escaleras mientras el edificio continúa moviéndose puede provocar caídas y golpes, además de exponer a las personas a objetos desprendidos. Buscar refugio en la azotea tampoco garantiza seguridad, pues una fuerte oscilación puede hacer que alguien pierda el equilibrio y termine cayendo. Correr hacia el ascensor para salir rápido es otra conducta peligrosa. Un corte de energía o los sistemas de bloqueo pueden detenerlo y dejar a sus ocupantes atrapados. Evacuar corriendo o empujando después del movimiento puede causar accidentes y aumentar la congestión en las escaleras. Regresar a una estructura posiblemente dañada para recoger pertenencias olvidadas también puede poner en riesgo la vida.

Durante un sismo, el ascensor no debe considerarse una vía segura para evacuar el edificio. | Foto: Magnific

¿DÓNDE DEBES REFUGIARTE MIENTRAS TIEMBLA?

Durante el movimiento, lo recomendable es permanecer en una zona segura dentro del inmueble, próxima a elementos resistentes o columnas estructurales. La prioridad es protegerse y conservar la calma hasta que termine el sismo.

¿CUÁNDO DEBES EVACUAR Y QUÉ RUTA USAR?

La salida debe comenzar después de que termine el movimiento y cuando las condiciones permitan hacerlo. La evacuación debe realizarse por las escaleras establecidas por el edificio, caminando con paso firme, sin correr ni empujar. Las réplicas también exigen mantener la precaución.

¿CÓMO DEBEN PREPARARSE LAS ESCALERAS DEL EDIFICIO?

Antes de una emergencia, estos espacios deben mantenerse despejados:

No almacenar cajas, cartones ni otros materiales que puedan arder o producir humo.

Mantener los peldaños y accesos libres de objetos, macetas o adornos que puedan bloquear el paso.

Evitar revestimientos frágiles, como mayólicas en las paredes, porque si se desprenden pueden caer sobre las escaleras y volverlas resbaladizas.

Cuando las condiciones sean seguras después de un sismo, se debe descender por las escaleras siguiendo la ruta de evacuación establecida. | Foto: Magnific

¿QUÉ OBJETOS PUEDES TOMAR ANTES DE EVACUAR?

Si el movimiento ya terminó y es seguro salir, Paredes recomienda detenerse apenas uno o dos segundos para recoger elementos esenciales, como el celular, las llaves, documentos, cartera o cargador. Esta breve acción puede evitar que una persona tenga que regresar después a una construcción inestable para recuperar algo necesario para identificarse o comunicarse con familiares, según informa la plataforma web de América Televisión.

¿CUÁL ES LA PRINCIPAL LECCIÓN PARA SOBREVIVIR?

La experiencia del comandante Paredes como rescatista tras el terremoto doble de siete grados ocurrido en Venezuela refuerza una idea central: la preparación personal puede marcar una diferencia.

Ante daños severos, la ayuda podría no llegar de inmediato. Por ello, conocer las zonas seguras, mantener las rutas despejadas y actuar sin desesperación puede aumentar las posibilidades de salir con vida.

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