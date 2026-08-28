Solo 5 capítulos y ya conquistó Netflix: el thriller que se convirtió en número 1 de agosto | Foto: Netflix
Solo 5 capítulos y ya conquistó Netflix: el thriller que se convirtió en número 1 de agosto | Foto: Netflix
Por Redacción EC

Netflix vuelve a colocar una producción breve entre los títulos más vistos del mundo y esta vez lo hace con un thriller policial que ha logrado llamar rápidamente la atención por su historia oscura, sus asesinatos y los giros que mantienen la tensión durante sus cinco episodios. La ficción, estrenada recientemente, ya lidera las listas en decenas de países y también se ha instalado entre las favoritas del público español. Su propuesta combina una investigación marcada por secretos, personajes enfrentados y un criminal capaz de llevar el caso hasta límites cada vez más inquietantes para los investigadores. Descubre qué serie está detrás de este fenómeno, cuál es su historia y por qué ha conseguido convertirse en uno de los grandes éxitos recientes de Netflix.

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