Netflix vuelve a colocar una producción breve entre los títulos más vistos del mundo y esta vez lo hace con un thriller policial que ha logrado llamar rápidamente la atención por su historia oscura, sus asesinatos y los giros que mantienen la tensión durante sus cinco episodios. La ficción, estrenada recientemente, ya lidera las listas en decenas de países y también se ha instalado entre las favoritas del público español. Su propuesta combina una investigación marcada por secretos, personajes enfrentados y un criminal capaz de llevar el caso hasta límites cada vez más inquietantes para los investigadores. Descubre qué serie está detrás de este fenómeno, cuál es su historia y por qué ha conseguido convertirse en uno de los grandes éxitos recientes de Netflix.

¿CUÁL ES LA SERIE QUE SE CONVIRTIÓ EN EL NUEVO ÉXITO DE NETFLIX?

La producción en cuestión es ‘Sacrificio de sangre’, una miniserie sueca creada por George Kay, responsable de ‘Lupin’, que apuesta por una investigación criminal con la estética característica del nordic noir. Su estreno se produjo el 20 de agosto y, en pocos días, alcanzó el primer lugar en 37 países, mientras que consiguió ubicarse dentro de los tres primeros puestos en otros 80 territorios. En España también llegó al número 1.

Jakob Oftebro como Thomas Berg y Peter Andersson como Alfred Berg. | Foto: Netflix / Jörgen Johansson

¿DE QUÉ TRATA ‘SACRIFICIO DE SANGRE’?

La trama comienza después del asesinato de dos policías. Un inspector decidido debe unir fuerzas con su propio padre, un antiguo agente con quien lleva tiempo sin mantener contacto, para encontrar al responsable. La plataforma resume la historia así: “Tras el brutal asesinato de dos agentes de policía, un tenaz inspector se ve obligado a trabajar con su padre, un expolicía al que hace tiempo que no ve, para atrapar al asesino”.

Jakob Oftebro y Peter Andersson interpretan a los dos investigadores que concentran buena parte del relato, mientras Electra Hallman completa el reparto principal. A medida que avanzan en la búsqueda del responsable, el caso no solo pone a prueba sus habilidades como policías, sino que también los obliga a enfrentarse a los problemas que arrastran desde hace tiempo.

La miniserie cuenta con solo cinco episodios, una extensión que permite completar la historia en apenas un par de tardes. Sin embargo, su corta duración no significa que la trama avance de manera apresurada, ya que cada capítulo desarrolla nuevas pistas, conflictos y elementos relacionados con la investigación.

¿QUÉ HACE TAN ATRACTIVO A ESTE THRILLER POLICIAL?

La ficción combina investigación, misterio y asesinatos seriales sin depender exclusivamente de grandes escenas de acción. El interés se sostiene mediante conversaciones, secretos y cambios inesperados que van modificando la percepción del caso.

Por su atmósfera y por la presencia de un criminal especialmente violento, algunos espectadores la han relacionado con ‘Seven’, aunque bajo una mirada escandinava propia, según informa la plataforma MeriStation.

¿QUÉ DICEN LAS CRÍTICAS SOBRE ESTA PRODUCCIÓN?

La recepción ha sido positiva, aunque las valoraciones no son unánimes. Actualmente registra un 86 % en Rotten Tomatoes y una puntuación media de 6,3 sobre 10 en IMDb. Variety la definió como “Intensa, sangrienta y que invita a la reflexión”, mientras Ready Steady Cut destacó que se trata de “un nordic noir reconfortantemente familiar”.

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