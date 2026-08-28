No todas las historias que marcaron nuestra infancia fueron tan inocentes como parecían. Algunas quedaron en la memoria por sus escenas inquietantes y por abordar temas poco habituales en producciones dirigidas a los más pequeños. Entre ellas se encuentra un clásico animado protagonizado por conejos que esconde una historia sobre supervivencia, violencia, poder, miedo y libertad, con momentos especialmente impactantes para el público actual. Décadas después de su estreno original, Netflix y la BBC recuperaron este relato en una miniserie de cuatro capítulos que volvió a ponerlo frente a nuevas generaciones. Descubre cuál es esta perturbadora producción, qué ocurre con sus protagonistas y por qué todavía conserva su capacidad para sorprender a los espectadores de todas las edades.

¿CUÁL ES LA MINISERIE DE CUATRO CAPÍTULOS QUE NETFLIX RESCATÓ?

La producción es ‘La colina de Watership’, adaptación de la novela de Richard Adams publicada en 1972. La obra llegó al cine con la recordada película animada de 1978, conocida por incluir escenas bastante duras para una producción infantil. En 2018, BBC y Netflix retomaron esta historia mediante una miniserie de cuatro capítulos para acercarla a nuevas generaciones.

"La colina de Watership" (Foto: Netflix)

¿DE QUÉ TRATA LA HISTORIA Y POR QUÉ ES TAN PERTURBADORA?

La trama comienza en la madriguera de Sandleford, donde vive Fiver, donde Fiver, un joven conejo capaz de tener visiones, descubre que su hogar enfrenta una amenaza inminente. Junto con su hermano Hazel intenta advertir a los demás, pero los responsables de la comunidad desestiman sus palabras y ambos deciden marcharse.

Los hermanos escapan junto con otros nueve conejos para encontrar un nuevo territorio. El viaje pronto se convierte en una travesía llena de peligros, depredadores y enfrentamientos con otras comunidades. Durante este recorrido, Hazel termina convirtiéndose en el líder del grupo, pese a no haber ocupado antes una posición importante.

Richard Adams construye así una historia que supera a sus protagonistas animales. El miedo, la violencia, la muerte, la libertad, el poder, la supervivencia y la pertenencia atraviesan la narración. Su apariencia infantil contrasta con conflictos propios de historias mucho más adultas.

"La colina de Watership" (Foto: Netflix)

¿LA ADAPTACIÓN DE NETFLIX CONSERVA LA OSCURIDAD DEL CLÁSICO?

Según informa la plataforma Espinof, la versión de 2018 suaviza algunos momentos brutales de la película de 1978, pero mantiene el tono oscuro del relato original. La producción conserva la sensación de peligro y muestra a sus protagonistas enfrentándose constantemente por sobrevivir. Aunque visualmente no iguala a la película clásica, mantiene la esencia de la obra y su mirada sobre la naturaleza y las comunidades.

Esta combinación de aventura y temas complejos permite que la miniserie siga conectando con distintas generaciones. Su fortaleza está en conservar el mensaje sobre la libertad, la supervivencia y la necesidad de encontrar un lugar al que pertenecer, en lugar de reducir la historia a una simple aventura protagonizada por conejos.

¿QUIÉNES PRESTAN SUS VOCES A LOS PERSONAJES EN ESTA NUEVA ADAPTACIÓN?

Uno de los atractivos de la adaptación está en su reparto original. James McAvoy interpreta a Hazel, Nicholas Hoult da voz a Fiver, John Boyega participa como Bigwig y Ben Kingsley interpreta al amenazante General Woundwort. Sus actuaciones ayudan a transmitir emociones y personalidad a unos personajes cuya animación no siempre alcanza el mismo nivel.

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