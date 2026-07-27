El escenario de La Velada del Año 6 en Sevilla vivió uno de los momentos más virales e imprevistos de la creación de contenido en español. Cuando nadie lo esperaba, Willyrex subió al escenario para retar públicamente a Auronplay a un combate de boxeo para la séptima edición del evento organizado por Ibai Llanos. El impacto en redes sociales fue inmediato, generando millones de reacciones y convirtiendo el posible enfrentamiento en trending topic mundial. A continuación, te contamos todos los detalles de lo sucedido, la reacción de Auronplay y si la pelea es oficialmente una realidad.
Durante el transcurso del evento en el Estadio de La Cartuja, Willyrex tomó el micrófono para lanzar una provocación directa a uno de sus mayores rivales históricos en la plataforma:
“Auronplay, nos vemos en La Velada del Año 7″.
El momento tomó por sorpresa tanto a los espectadores presenciales como a la audiencia de Twitch, reavivando una antigua rivalidad que data de la época dorada de YouTube.
Las cámaras de la transmisión oficial enfocaron inmediatamente a Auronplay en las gradas tras la declaración de Willyrex. Lejos de mostrarse alterado, Auron reaccionó con una sonrisa y una actitud desenfadada que rápidamente se convirtió en meme.
Aunque Auronplay no dio una declaración formal en el minuto a minuto del evento, la comunidad no ha dejado de especular sobre su posible respuesta en sus próximas transmisiones en directo.
A pesar del enorme impacto mediático, la pelea NO está confirmada oficialmente.
Para que un combate de La Velada del Año quede pactado formalmente, se deben cumplir los siguientes pasos:
- Aceptación oficial: Auronplay debe confirmar expresamente que acepta subir al ring.
- Confirmación de la organización: Ibai Llanos y su equipo de producción deben validar el contrato y la disponibilidad de ambos creadores.
- Presentación oficial: El combate debe anunciarse dentro del cartel oficial de La Velada del Año 7, evento que habitualmente se presenta a inicios del año correspondiente.
Aunque la organización no ha anunciado fechas oficiales para la séptima entrega, siguiendo el historial de las ediciones anteriores, La Velada del Año 7 se celebraría a mediados de 2027. Se espera que Ibai Llanos brinde los primeros detalles sobre la sede y la venta de entradas en los primeros meses de ese año.