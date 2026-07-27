El creador de contenido sorprendió al público en La Cartuja al desafiar directamente a Auronplay. (Foto: Ibai Llanos YouTube)
El creador de contenido sorprendió al público en La Cartuja al desafiar directamente a Auronplay. (Foto: Ibai Llanos YouTube)
Por Paolo Valdivia

El escenario de La Velada del Año 6 en Sevilla vivió uno de los momentos más virales e imprevistos de la creación de contenido en español. Cuando nadie lo esperaba, Willyrex subió al escenario para retar públicamente a Auronplay a un combate de boxeo para la séptima edición del evento organizado por Ibai Llanos. El impacto en redes sociales fue inmediato, generando millones de reacciones y convirtiendo el posible enfrentamiento en trending topic mundial. A continuación, te contamos todos los detalles de lo sucedido, la reacción de Auronplay y si la pelea es oficialmente una realidad.

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