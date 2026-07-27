El escenario de La Velada del Año 6 en Sevilla vivió uno de los momentos más virales e imprevistos de la creación de contenido en español. Cuando nadie lo esperaba, Willyrex subió al escenario para retar públicamente a Auronplay a un combate de boxeo para la séptima edición del evento organizado por Ibai Llanos. El impacto en redes sociales fue inmediato, generando millones de reacciones y convirtiendo el posible enfrentamiento en trending topic mundial. A continuación, te contamos todos los detalles de lo sucedido, la reacción de Auronplay y si la pelea es oficialmente una realidad.

El origen del reto: ¿Qué dijo Willyrex en La Velada del Año 6?

Durante el transcurso del evento en el Estadio de La Cartuja, Willyrex tomó el micrófono para lanzar una provocación directa a uno de sus mayores rivales históricos en la plataforma:

“Auronplay, nos vemos en La Velada del Año 7″.

"Willyrex"



Porque retó a Auronplay a un combate en la siguiente Velada, mientras Auronplay está haciendo pulmón al fallo. pic.twitter.com/Wi17jmF8Of — Tendencias Stream (@TndenciaStream) July 26, 2026

El momento tomó por sorpresa tanto a los espectadores presenciales como a la audiencia de Twitch, reavivando una antigua rivalidad que data de la época dorada de YouTube.

La reacción de Auronplay tras el desafío de Willyrex

Las cámaras de la transmisión oficial enfocaron inmediatamente a Auronplay en las gradas tras la declaración de Willyrex. Lejos de mostrarse alterado, Auron reaccionó con una sonrisa y una actitud desenfadada que rápidamente se convirtió en meme.

Aunque Auronplay no dio una declaración formal en el minuto a minuto del evento, la comunidad no ha dejado de especular sobre su posible respuesta en sus próximas transmisiones en directo.

¿Está confirmada la pelea entre Willyrex y Auronplay para La Velada del Año 7?

A pesar del enorme impacto mediático, la pelea NO está confirmada oficialmente.

Para que un combate de La Velada del Año quede pactado formalmente, se deben cumplir los siguientes pasos:

Aceptación oficial: Auronplay debe confirmar expresamente que acepta subir al ring.

Auronplay debe confirmar expresamente que acepta subir al ring. Confirmación de la organización: Ibai Llanos y su equipo de producción deben validar el contrato y la disponibilidad de ambos creadores.

Ibai Llanos y su equipo de producción deben validar el contrato y la disponibilidad de ambos creadores. Presentación oficial: El combate debe anunciarse dentro del cartel oficial de La Velada del Año 7, evento que habitualmente se presenta a inicios del año correspondiente.

¿Cuándo se celebrará La Velada del Año 7?

Aunque la organización no ha anunciado fechas oficiales para la séptima entrega, siguiendo el historial de las ediciones anteriores, La Velada del Año 7 se celebraría a mediados de 2027. Se espera que Ibai Llanos brinde los primeros detalles sobre la sede y la venta de entradas en los primeros meses de ese año.