Por Redacción EC

El enfrentamiento entre Gastón Edul y Edu Aguirre ya comenzó antes de subirse al ring. Durante el careo oficial de La Velada del Año 6, ambos periodistas protagonizaron un cruce caliente que reflejó la rivalidad entre Argentina y España, en un contexto marcado también por la final del Mundial 2026.

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