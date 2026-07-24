El enfrentamiento entre Gastón Edul y Edu Aguirre ya comenzó antes de subirse al ring. Durante el careo oficial de La Velada del Año 6, ambos periodistas protagonizaron un cruce caliente que reflejó la rivalidad entre Argentina y España, en un contexto marcado también por la final del Mundial 2026.

Mientras Aguirre estaba presente en el evento en España, Edul apareció mediante videollamada desde Estados Unidos, donde cubría la Copa del Mundo, lo que no impidió que el intercambio fuera intenso desde el primer momento.

España contra Argentina. ¿Otro combate sin casco?



🇦🇷 Gastón Edul: 73.8 kg

🇪🇸 Edu Aguirre: 71.3 kg pic.twitter.com/BsDgTjAt0c — La Velada Del Año 6 (@infoLaVelada) July 24, 2026

Silbidos, chicanas y respuesta firme de Edul

Uno de los momentos más virales del careo fue cuando el público español silbó a Edul al aparecer en pantalla. Lejos de intimidarse, el argentino respondió con firmeza y dejó en claro que irá “por todo”, vinculando la pelea con el contexto futbolístico entre ambos países.

Por su parte, Edu Aguirre intentó provocar cuestionando los logros de Argentina, insinuando polémicas arbitrales, lo que elevó aún más la tensión del cruce.

El ida y vuelta que encendió la rivalidad

El punto más picante llegó cuando Aguirre acusó a Edul de preparar excusas para una eventual derrota. La respuesta del argentino fue contundente, remarcando el esfuerzo que realiza al combinar su trabajo en el Mundial con el entrenamiento para la pelea.

“Voy a dejar el corazón”, fue una de las frases más comentadas del periodista de TyC Sports, que dejó en claro que, pese a las dificultades, está listo para el desafío.

Una pelea que trasciende el ring

El combate entre Edul y Aguirre es uno de los más esperados del evento organizado por Ibai Llanos, no solo por lo deportivo, sino por el trasfondo mediático y futbolero que representa.

La rivalidad Messi vs Cristiano Ronaldo, sumada al clásico Argentina vs España, convierte este duelo en uno de los grandes atractivos de La Velada del Año 6, donde el espectáculo ya empezó mucho antes de la campana inicial.