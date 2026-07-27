Por Redacción EC

Gastón Edul se refirió a su reciente enfrentamiento mediático y dejó una frase que encendió las redes sociales. El periodista argentino aseguró que, de haber estado en plenitud física, tenía todo a su favor para quedarse con la victoria.

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