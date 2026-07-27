Gastón Edul se refirió a su reciente enfrentamiento mediático y dejó una frase que encendió las redes sociales. El periodista argentino aseguró que, de haber estado en plenitud física, tenía todo a su favor para quedarse con la victoria.

Gastón Edul asegura que tanto Edu Aguirre como Ibai le dieron el sí a una revancha el año que viene.



“Si yo hubiera estado pleno, tenía todo para ganar, todo, todo para ganar. ¿Hablaste? Hablé con Edu Aguirre un minuto ahí en la cancha. Nos reconocimos el uno al otro, porque no… pic.twitter.com/XilLCvhJNh — Terreno Viral (@terrenoviral) July 27, 2026

“Si yo hubiera estado pleno, tenía todo para ganar, todo, todo para ganar”, señaló Edul, quien además reveló que pudo conversar brevemente con Edu Aguirre tras el cruce. Según contó, ambos se felicitaron mutuamente en la cancha, en una charla corta pero respetuosa.

En ese intercambio, Edul aprovechó para pedir una revancha. “Le pedí la revancha. Me dijo que sí, el año que viene”, afirmó, dejando abierta la posibilidad de un nuevo enfrentamiento que ya genera expectativa entre los seguidores.

Asimismo, el periodista también confirmó que extendió la propuesta a Ibai, quien igualmente aceptó el desafío. “También se la pedí a Ibai y me dijo que sí. Pero bueno, nada, ojalá no se arrepienta en el medio”, concluyó, dejando en el aire una revancha que promete volver a captar la atención del público.