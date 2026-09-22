Iba 5-3 en el tercer set con el paraguayo Vallejo y tenía el saque. Si Ignacio Buse ganaba, Perú se ponía 3-1 y se llevaba la serie contra Paraguay por los Qualifiers de la Copa Davis 2026. Era la lógica en las 4 mil personas en el Jockey Club: Nacho puede jugar seis horas seguidas, molido por el cansancio, pero tiene que ganar. Buse es el tenista 35 en el mundo, sin embargo, no puede permitirse perder un game ante el 58 del ATP. Es la altísima presión que viene con el rango, las letras chiquitas del contrato. El precio de ser bueno y de que el planeta lo reconozca. Y aunque parezca una carga demasiado pesada -lo sabe también Juan Pablo Varillas, que ganó el punto decisivo en la fiebre de sábado por la noche-, es también un lujo. A los buenos las puertas se les abren inmensas, como bóvedas de banco. Las marcas los llaman con cortesía e insistencia. Y la élite, de tan difícil acceso, les cursa invitaciones que seguro les cambiará la vida.

Ignacio Buse fue convocado por primera vez para disputar la Laver Cup 2026, un prestigioso torneo que reúne a los tenistas top mundiales en Londres y que patrocina -nada menos- el Team 8, bajo el impulso del extenista suizo Roger Federer. Será el cuarto sudamericano en participar de este campeonato, parte del circuito ATP desde el 2019, detrás de los argentinos Diego Schwartzman y Francisco Cerúndolo, además del chileno Alejandro Tabilo, quienes sí llegaron a jugarlo en este tiempo. Y como si fuera poco, el equipo será capitaneado por André Agassi, número uno en el ranking ATP durante 101 semanas, una suerte de tenista-guerrero-rebelde que escribió en Open, una semblanza a corazón abierto desde donde nacen frases mantra como esta: “No puedo prometerte que no te cansarás, dice él. Pero tienes que saber una cosa: hay muchas cosas buenas esperándote al otro lado del cansancio. Cánsate, Andre. Porque ahí es donde llegarás a conocerte a ti mismo. Al otro lado del cansancio”. Ese hombre dirigirá a Nacho, la raqueta número 1 del Perú, del 25 al 27 de septiembre en la capital inglesa y quedará listo para saltar a la cancha en el Team Mundial. Su sola compañia ya es ganancia. Si conversan, es una terapia. Si juega, por una alineación de los planetas, estamos ante un elegido.

El tenista peruano reveló que incluso recibió un mensaje de André Agassi previo a su viaje. “Ayer justo me llamó y bueno, intercambiamos un poquito ahí por mensaje, pero sí, no conseguimos tener una llamada, pero bueno, vamos a hablar igualmente”, relató Buse sobre el contacto con el excampeón estadoudinense.

Porque a veces nos olvidamos que Buse tiene 22 años y le exigimos heroísmo de Superman. Pedimos que no falle, le censuramos cualquier error. Luego de escuchar lo que le declara al sitio on line de Laver Cup, una cierta paz aterriza para seguir pronosticando lo que aún falta por ver del peruano Buse. “Al estar rodeado de algunos de los mejores jugadores del mundo, creo que puedo aprender muchísimo simplemente observando cómo se preparan, compiten y manejan todo lo relacionado con el juego”. Si hay un camino correcto, Ignacio Buse tiene el mapa para no perderse. Esa es la buena noticia.

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