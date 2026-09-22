Por Miguel Villegas

Iba 5-3 en el tercer set con el paraguayo Vallejo y tenía el saque. Si Ignacio Buse ganaba, Perú se ponía 3-1 y se llevaba la serie contra Paraguay por los Qualifiers de la Copa Davis 2026. Era la lógica en las 4 mil personas en el Jockey Club: Nacho puede jugar seis horas seguidas, molido por el cansancio, pero tiene que ganar. Buse es el tenista 35 en el mundo, sin embargo, no puede permitirse perder un game ante el 58 del ATP. Es la altísima presión que viene con el rango, las letras chiquitas del contrato. El precio de ser bueno y de que el planeta lo reconozca. Y aunque parezca una carga demasiado pesada -lo sabe también Juan Pablo Varillas, que ganó el punto decisivo en la fiebre de sábado por la noche-, es también un lujo. A los buenos las puertas se les abren inmensas, como bóvedas de banco. Las marcas los llaman con cortesía e insistencia. Y la élite, de tan difícil acceso, les cursa invitaciones que seguro les cambiará la vida.

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