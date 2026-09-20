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Resumen

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En una serie que tuvo felicidad, dramatismo y hasta susto; Perú le ganó 3-2 a Paraguay y avanzó a los qualifiers 2027 de la Copa Davis. (Foto: Fernando Sangama / GEC)
En una serie que tuvo felicidad, dramatismo y hasta susto; Perú le ganó 3-2 a Paraguay y avanzó a los qualifiers 2027 de la Copa Davis. (Foto: Fernando Sangama / GEC)
Por María Paula Regalado

Bien dice la leyenda popular que al peruano le gusta sufrir. Y como tanto nos gusta, lo hicimos hasta el final. La tranquilidad del viernes se convirtió rápidamente en preocupación del sábado. Los gritos de aliento eran cada vez más fuertes, pero los silencios eran también más profundos.

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