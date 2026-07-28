El Periodista de ‘El Chiringuito de Jugones’, Edu Aguirre, volvió a convertirse en el centro de atención del mundo digital. Tras una intensa y comentada victoria frente al periodista argentino Gastón Edul en La Velada del Año 6, el español rompió las redes sociales con una publicación que dejó a todos con la boca abierta: posó festejando su cinturón de campeón nada más y nada menos que con Cristiano Ronaldo.

Aquí te contamos todos los detalles de esta foto viral que está dando la vuelta al mundo.

La épica victoria de Edu Aguirre frente a Gastón Edul

El combate entre Edu Aguirre y Gastón Edul era uno de los enfrentamientos más esperados por el público hispanohablante. Representando el picante cruce entre el periodismo deportivo español y el argentino, ambos contendientes subieron al ring tras meses de una preparación física exigente.

El enfrentamiento estuvo lleno de intensidad, pero fue la agresividad y el ritmo de Edu Aguirre los que terminaron por inclinar las tarjetas a su favor. Tras el veredicto final, el colaborador de ‘El Chiringuito’ levantó los brazos en señal de triunfo, dejando una imagen para la historia de los eventos de Ibai Llanos.

El abrazo del ‘Bicho’: Cristiano Ronaldo celebra el título de Edu Aguirre

Si la pelea ya había generado millones de interacciones, la celebración posterior llevó el hito a otro nivel. Fiel a la estrecha amistad que mantiene con el astro portugués, Edu Aguirre no tardó en compartir en sus perfiles oficiales una imagen posando con el mismísimo Cristiano Ronaldo.

“¡Lo hicimos!”, se leía en la leyenda de la publicación donde el exjugador del Real Madrid sostenía sonriente el cinturón de campeón junto a Aguirre.

Estallan las redes sociales y el plató de ‘El Chiringuito’

La reacción del ecosistema digital no se hizo esperar. Colegas del gremio, streamers e influencers felicitaron al periodista por su desempeño en el cuadrilátero y por conseguir el respaldo de una de las mayores leyendas en la historia del fútbol.

En El Chiringuito, el programa liderado por Josep Pedrerol, el triunfo de Aguirre y su posterior encuentro con ‘CR7’ ocuparon gran parte del debate, entre bromas, análisis del combate y felicitaciones por el espectáculo brindado.

¿Qué sigue para Edu Aguirre tras su paso por el ring?

Tras demostrar su disciplina en los deportes de contacto y consolidar su faceta más mediática, queda la duda de si Edu Aguirre volverá a enfundarse los guantes en futuras ediciones o si se retirará en la cima del boxeo de creadores de contenido. Lo que es seguro es que su victoria —y el aval de Cristiano Ronaldo— quedará marcada como uno de los momentos más memorables en la historia del entretenimiento digital.