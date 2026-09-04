¿Problemas por su hija? Youna acusa a Samahara Lobatón de intentar alejarlo | Composición EC: @flockogram / @@samaharalobatonklug
¿Problemas por su hija? Youna acusa a Samahara Lobatón de intentar alejarlo | Composición EC: @flockogram / @@samaharalobatonklug
Por Redacción EC

El conflicto entre Youna y Samahara Lobatón vuelve a generar atención luego de que el barbero expresara su preocupación por el vínculo que mantiene con su hija. Desde Estados Unidos, el exparticipante de ‘La prisión del destino 2’ habló con ‘Magaly TV La Firme’ y respondió a las declaraciones que la influencer había realizado previamente en el programa sobre los enfrentamientos entre ambos. En medio de esta disputa, Youna cuestionó decisiones de su expareja y explicó por qué evita participar en actividades familiares cuando ella también está presente. Además, relató situaciones que, según su versión, estarían afectando el contacto con la menor y reveló una presunta condición relacionada con sus encuentros. A continuación, te contamos qué dijo Youna sobre la situación y las acusaciones contra su expareja.

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