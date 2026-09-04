El conflicto entre Youna y Samahara Lobatón vuelve a generar atención luego de que el barbero expresara su preocupación por el vínculo que mantiene con su hija. Desde Estados Unidos, el exparticipante de ‘La prisión del destino 2’ habló con ‘Magaly TV La Firme’ y respondió a las declaraciones que la influencer había realizado previamente en el programa sobre los enfrentamientos entre ambos. En medio de esta disputa, Youna cuestionó decisiones de su expareja y explicó por qué evita participar en actividades familiares cuando ella también está presente. Además, relató situaciones que, según su versión, estarían afectando el contacto con la menor y reveló una presunta condición relacionada con sus encuentros. A continuación, te contamos qué dijo Youna sobre la situación y las acusaciones contra su expareja.

¿POR QUÉ YOUNA ASEGURA QUE SAMAHARA LOBATÓN LE IMPIDE VER A SU HIJA?

Durante la entrevista con Magaly Medina, Youna sostuvo que Samahara Lobatón dificultaría sus encuentros con la menor cuando él decide no participar en actividades donde también estaría presente ella. El barbero aclaró que su intención es evitar nuevas discusiones con su expareja y que esa decisión no significa que haya perdido interés en su hija. “Ella tiene a mi hija y no me la quiere dejar ver”, afirmó.

Youna explicó que prefiere mantener cierta distancia de Samahara debido a situaciones anteriores que terminaron en enfrentamientos. Sin embargo, aseguró que eso no debería impedirle ejercer su papel como padre.

Incluso, relató que su hija se comunicó con él para expresarle su deseo de realizar una actividad junto a ambos. Según contó, la menor le habría pedido que no arruinara los planes que habían previsto.

¿QUÉ EPISODIO RECORDÓ YOUNA DURANTE SU ESTADÍA EN ESTADOS UNIDOS?

El barbero también recordó un episodio ocurrido durante su permanencia en Estados Unidos, donde coincidió con Samahara después de participar en ‘La prisión del destino 2’. Según su relato, había recibido una invitación para asistir a un cumpleaños al que también acudirían la influencer y sus hijos. Pese a ello, Youna optó por no presentarse.

Explicó que tomó esa decisión porque consideraba que su presencia podía terminar provocando otra discusión con Samahara. Su intención, según manifestó, era evitar que una celebración familiar se transformara nuevamente en un escenario de conflicto entre ambos, según informa La República.

¿QUÉ CONDICIÓN HABRÍA PUESTO SAMAHARA PARA QUE YOUNA VEA A SU HIJA?

Una de las declaraciones más fuertes de Youna estuvo relacionada con una supuesta condición que Samahara Lobatón le habría planteado. El barbero afirmó que la posibilidad de ver a su hija habría quedado vinculada a que ambos participaran juntos en una actividad familiar. “Si yo no voy a ir a Disney con ella, no voy a ver a mi hija nunca más”, relató.

Youna aseguró que cuenta con pruebas de esa conversación y cuestionó que deba compartir momentos con su expareja para poder estar cerca de la menor. “Yo no quiero compartir con ella”, sostuvo durante el programa.

De esta manera, insistió en que su negativa a realizar determinadas actividades junto a Samahara no implica que quiera alejarse de su hija, sino que busca mantener el vínculo con ella sin generar nuevos enfrentamientos.

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