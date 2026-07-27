El Estadio La Cartuja de Sevilla acogió este sábado 25 de julio una edición histórica de La Velada del Año 6, el evento de boxeo entre creadores de contenido organizado por Ibai Llanos. ¿Quiénes fueron los ganadores de cada una de sus peleas? Aquí te contamos todo lo que tienes que saber oficialmente.

Lista completa de ganadores de La Velada del Año 6

Combate 1: La Parce venció a Fabiana Sevillano por decisión dividida (3-2).

venció a Fabiana Sevillano por decisión dividida (3-2). Combate 2: Natalia MX venció a Clersss por decisión unánime (5-0).

venció a Clersss por decisión unánime (5-0). Combate 3: Edu Aguirre venció a Gastón Edul por decisión dividida (4-1).

venció a Gastón Edul por decisión dividida (4-1). Combate 4: Marta Díaz venció a Tatiana Kaer por decisión dividida (4-1).

venció a Tatiana Kaer por decisión dividida (4-1). Combate 5 (Sin casco): Gero Arias venció a ViruZz por decisión unánime.

venció a ViruZz por decisión unánime. Combate 6: Angie Velasco venció a Alondrissa por decisión unánime (5-0).

venció a Alondrissa por decisión unánime (5-0). Combate 7: Lit Killah venció a Kidd Keo por decisión unánime.

venció a Kidd Keo por decisión unánime. Combate 8: RoRo venció a Samy Rivers por decisión unánime.

venció a Samy Rivers por decisión unánime. Combate co-estelar: Yo Soy Plex venció a Fernanfloo por decisión unánime.

venció a Fernanfloo por decisión unánime. Main Event (Estelar): TheGrefg venció a IlloJuan por decisión dividida.

Resumen combate por combate: ¿Cómo se definieron los cinturones?

1. La Parce vs. Fabiana Sevillano

El choque inaugural de la velada arrancó con mucha agresividad por parte de la colombiana La Parce, quien se impuso por decisión dividida ante la sevillana Fabiana tras tres rounds de intenso intercambio.

2. Clersss vs. Natalia MX

Aunque la española Clersss arrancó con ímpetu en el primer asalto, la mexicana Natalia MX dominó la distancia a partir del segundo asalto para llevarse una sólida victoria unánime.

3. Edu Aguirre vs. Gastón Edul

En el “Chiringuito de las hostias”, el periodista español Edu Aguirre logró reponerse del empuje inicial del argentino Gastón Edul y aprovechó su alcance para asegurar el triunfo por decisión dividida.

4. Marta Díaz vs. Tatiana Kaer

Un duelo que generó debate en redes debido a la cantidad de agarres. Marta Díaz logró conectar los golpes más claros en las tarjetas para llevarse el combate en decisión dividida.

5. ViruZz vs. Gero Arias (Combate sin casco)

Uno de los combates más electrizantes de la velada. El argentino Gero Arias se impuso ante ViruZz tras enviarlo a las cuerdas y mantener la agresividad a lo largo de la pelea sin protección.

6. Alondrissa vs. Angie Velasco

La creadora argentina Angie Velasco mostró una técnica ortodoxa impecable para frenar la velocidad de Alondrissa y conseguir la victoria por decisión unánime (5-0).

7. Lit Killah vs. Kidd Keo

El duelo entre los referentes de la música urbana terminó a favor del argentino Lit Killah, quien logró un noqueo/caída temprana a Kidd Keo y dominó las tarjetas de los jueces.

8. Samy Rivers vs. RoRo

En una de las peleas más esperadas, la española RoRo logró superar el ritmo de la mexicana Rivers, llevándose el triunfo de manera contundente por decisión unánime.

9. Combate co-estelar: Yo Soy Plex vs. Fernanfloo

El creador de contenido Plex mantuvo su récord invicto en este tipo de exhibiciones al vencer por decisión unánime al salvadoreño Fernanfloo.

10. Main Event: IlloJuan vs. TheGrefg

El enfrentamiento estelar de la noche no defraudó a los espectadores. En un cruce épico y muy igualado, TheGrefg se alzó con el cinturón tras vencer a IlloJuan por decisión dividida.

¿Dónde ver la repetición de las peleas?

Puedes ver los diferidos y resúmenes oficiales en los canales de Twitch y YouTube de Ibai Llanos.