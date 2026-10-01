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Resumen

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Chávez tiene un récord perfecto de 9-0 en su carrera profesional. Él es compañero de Ian Escuza, nuevo peleador de UFC, en el equipo PMAC. (Foto: Lenin Tadeo / El Comercio)
Chávez tiene un récord perfecto de 9-0 en su carrera profesional. Él es compañero de Ian Escuza, nuevo peleador de UFC, en el equipo PMAC. (Foto: Lenin Tadeo / El Comercio)
/ Lenin Tadeo
Por Gino Alva Olivera

El peruano Alexander Chávez peleará el próximo martes 6 de octubre en “Dana White’s Contender Series”, el programa de ‘streaming’ que premia a los ganadores con un contrato con UFC, la promotora de artes marciales mixtas más importante del mundo.

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