El peruano Alexander Chávez peleará el próximo martes 6 de octubre en “Dana White’s Contender Series”, el programa de ‘streaming’ que premia a los ganadores con un contrato con UFC, la promotora de artes marciales mixtas más importante del mundo.

Chávez, de 25, años, enfrentará al brasileño Roque Conceicao en un combate pactado en peso mosca (56,7 kg). El evento será transmitido en vivo por la aplicación Paramount+.

“Para mí, el sueño es ser campeón mundial de la UFC. Pero uno de mis sueños es llegar a UFC y estoy a un paso de hacerlo. Estoy muy emocionado”, dijo ‘Penchía’ Chávez en una entrevista con El Comercio.

Alexander está invicto como profesional con un récord de 9–0. Además, seis de sus triunfos fueron por nocaut. En lo que va de su carrera, ha peleado en la jaula durante una hora, 40 minutos y 56 segundos.

Su oponente brasileño, en tanto, ostenta un récord de 12–3 y ha cosechado ocho nocauts. En el 2025, Conceicao compitió en el “Dana White’s Contender Series”, pero fue derrotado por el mexicano Imanol Rodríguez.

“Estoy listo para para pelear, para ganar mi contrato. Estoy 100% preparado, entrenando muy duro y estoy seguro de que voy a ser uno de los mejores peleadores de la UFC”, añadió el peruano.

Por otro lado, Alexander Chávez aseguró que su principal objetivo es destacar en la UFC para construir una casa para su mamá, quien actualmente radica en España.

“Mi meta ahorita es construirle su casa a mi mamá para que ella esté acá en Perú, esté conmigo, que es lo más importante para mí, porque siento que me falta esa energía de mi madre acá en Perú”, reconoció.

Chávez integra el equipo Pitbull Martial Arts Center (PMAC), del renombrado entrenador y expeleador Iván ‘Pitbull’ Iberico.

Además, es compañero de Ian Escuza, quien el martes 29 de setiembre se convirtió en nuevo peleador de UFC al noquear en tan solo 32 segundos al italiano Luca Borando en el “Contender Series”.