El peleador brasileño Charles Oliveira, estrella de la UFC, aseguró que el único combate que tiene sentido para él en este momento es la disputa del título de peso ligero (70 kg) que hoy posee Justin Gathje, el hombre que sorprendió al mundo entero en junio pasado al derrotar a Ilia Topuria en un sangriento enfrentamiento.

Oliveira, excampeón de los ligeros, ahora se ubica en el tercer lugar del ránking y ostenta el cinturón BMF de la organización, un galardón simbólico que reconoce a los atletas que ofrecen los combates más intensos.

En una entrevista exclusiva con El Comercio durante su visita a Lima, el atleta brasileño también afirmó que no piensa en una potencial pelea contra el inglés Paddy Pimblett, quien el último fin de semana sometió con una impactante corbata peruana (‘peruvian necktie’) –una técnica muy poco vista en UFC– al francés Benoit Saint Denis y ascendió al quinto lugar de la división.

Charles Oliveira, quien tiene un récord de 37 victorias y 11 derrotas en su carrera profesional, ofreció el último miércoles un seminario, cuyas entradas se agotaron en apenas 40 minutos después de haberse puesto a la venta.

Además, fue invitado de honor en la segunda edición del “Uppercut Tournament”, un evento de artes marciales mixtas (MMA) de Uppercut, una marca peruana especializada en artículos y accesorios para deportes de combate.

– El presente de tu división es interesante para ti, porque el campeón es alguien a quien ya venciste. Además, tienes el cinturón BMF y Max [Holloway] venció a Conor [McGregor] y tú ya has vencido a Max. ¿Qué te interesa ahora en la división?

Creo que no tengo mucho que pensar o hacer. La pelea correcta que debe hacerse es Charles Oliveira contra [Justin] Gaethje. Hay algo en el pasado y ahora Gaethtje es el campeón, pero yo también fui campeón y hoy soy el campeón BMF. Entonces, no hay otra pelea más interesante que esta: Charles Oliveira contra Justin Gaethje. Creo que solo estamos alineando las cosas para entendernos y firmar un nuevo contrato. Creo que eso es lo que debe suceder.

– ¿Y te interesa, por ejemplo, Paddy [Pimblett], que es un peleador que está creciendo y también es popular?

No, creo que tenemos que centrarnos en las cosas correctas. Creo que el camino correcto ahora es disputar el título y no pensar en otra pelea más que esa. Sí, [Paddy] es un chico que está viniendo con mucho…, en un crecimiento muy bueno en UFC, pero no estoy pensando en eso. Yo estoy pensando en ser campeón una vez más y luchar por el título y solo eso.

– ¿Ya sabes cuándo será tu próxima pelea? Tu último combate fue en marzo, ¿piensas pelear este año?

Sí, quiero pelear de nuevo este año, pero hay que entender: quiero luchar con Gaethje y él dijo que volverá el próximo año. Entonces, no tengo prisa, puedo esperar. Lo importante es saber que quiero luchar por el título, eso es lo más importante.

– ¿Cuántas peleas más tienes en tu actual contrato?

Tengo siete peleas más. Ahora firmé por ocho peleas y quedan siete. A la UFC le gusta mi trabajo, así que a mí también me gusta estar ahí. Estamos muy bien.

– Pero no tienes interés en subir a peso wélter, ¿no?

No, tengo que pensar en una sola cosa a la vez. Cuando pensamos en muchas cosas, las cosas no salen. Quiero pensar y enfocarme en luchar por el título de nuevo, vencer, disfrutar un poco.

– Entonces, ¿cuál es tu plan en UFC?

Mi camino es este: luchar de nuevo por el título, tener esa oportunidad nuevamente. Ya estamos negociando, conversando para que UFC me dé una nueva oportunidad.

– ¿Te imaginabas lo que pasó el último fin de semana con Conor McGregor?

No, creo que nadie pensaba eso. Pero Conor es un ídolo para todos, es alguien gigante. No me gusta la forma en la que él vende sus peleas, pero nadie quiere ver a alguien lastimándose o perder una lucha de esa forma. Estuve ahí, estuve viendo la pelea y todos se quedaron consternados con todo lo que pasó. Espero que él se mejore.

– Eres un peleador con una carrera muy importante: tienes muchas victorias, fuiste campeón y también tuviste algunas derrotas, pero pudiste recuperarte de ellas. Ilia Topuria sufrió una derrota durísima ante Gaethje, ¿cómo alguien puede volver a la cima después de algo así?

Creo que él es un grande, un gran campeón, un gran nombre. Siempre tuvo grandes peleas, pero [perder] es parte de esto, ganar y perder es parte de esto. Lo más importante es cómo volver. Pienso que sí, él [Topuria] va a volver como el gran campeón que es. Él tiene que tener la mente fuerte, tener cerca a buenas personas que puedan animarlo y poder colocarse en el camino de la victoria. Una derrotar no hace la diferencia, lo importante es volver, estar cerca de la familia, entender, disfrutar de las cosas buenas para volver a competir en un nivel alto, como él compitió siempre.

– En tu escuela, Chute Boxe de Sao Paulo, entrenan algunos peleadores peruanos. ¿Qué conoces del MMA peruano?

Sí. En realidad, los que vivimos en el mundo de las peleas tenemos que conocer de todo un poco. He tenido la oportunidad de conocer grandes peleadores del Perú que entrenan con nosotros en la Chute Boxe, entre otros que están en Brasil. Y sé que [los peruanos] son personas que tienen mucho corazón, que creen mucho en sus sueños: tienen un gran talento, luchan muy bien. Tenemos a [José] Ochoa, un gran nombre que está en UFC y entrena con nosotros, tiene buen corazón. Los peruanos tienen un corazón muy grande, siempre dan todo en la jaula y dan show para todos.

– En algunas entrevistas, has dicho que para ti, las carreras de caballos son un hobby y por eso, cuando compites no sientes ninguna presión, no sientes la obligación de ganar. Pero ¿qué sucede cuando debes pelear?

Los caballos son algo que tengo para mí, para disfrutar un poco y darle descanso a mi mente, aparte de mi familia. Me apasionan mucho los caballos. Pero luchar es mi trabajo, es lo que me permite comprar mis caballos, poder dar algo y disfrutar con mi familia. Sé diferenciar una cosa de la otra: las peleas son [el lugar] que encontré para cumplir el sueño de mi familia, tener mi casa, un buen carro, comer bien; pero los caballos son algo que me apasiona.

– Finalmente, ¿tienes un luchador preferido, un ídolo o un atleta al que admires mucho, que haya sido una inspiración para ti?

No, no puedo decir que tengo un ídolo, porque tuve grandes nombres y me arrepentí cuando los conocí personalmente. Pero en el mundo de las MMA tenemos grandes nombres a los que vemos, aplaudimos y nos gusta ver pelear.

– ¿Como quiénes?

Jon Jones es alguien a quien siempre veo y me gusta ver. Conor [McGregor] e [Ilia] Topuria son grandes peleadores. Álex Pereira.