00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El peleador brasileño Charles Oliveira, estrella de la UFC, aseguró que el único combate que tiene sentido para él en este momento es la disputa del título de peso ligero (70 kg) que hoy posee Justin Gathje, el hombre que sorprendió al mundo entero en junio pasado al derrotar a Ilia Topuria en un sangriento enfrentamiento.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.