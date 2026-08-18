Con un reparto de primer nivel que incluye a Jodie Comer y Bill Skarsgård, el film muestra el épico y peligroso ajuste de cuentas final de un hombre perseguido por su propio pasado. (Foto: Imagem Films Perú)
Con un reparto de primer nivel que incluye a Jodie Comer y Bill Skarsgård, el film muestra el épico y peligroso ajuste de cuentas final de un hombre perseguido por su propio pasado. (Foto: Imagem Films Perú)
Por Paolo Valdivia

Una versión oscura, visceral y desmitificada del legendario forajido llega a las salas de cine del Perú este jueves 20 de agosto bajo la distribución de Imagem Films. En esta propuesta, el icónico héroe medieval abandona la versión idealizada del salvador para mostrar las secuelas físicas y emocionales de una vida definida por el conflicto.

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